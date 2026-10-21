FOTO: Operativo de seguridad en Ezeiza por un paquete sospechoso que resultó ser vacío

Buenos Aires, 21 de octubre (NA) – Este miércoles, un operativo se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza debido a un paquete sospechoso, cuyo resultado final fue negativo.

Las autoridades de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) recibieron un aviso sobre un bolso sin identificación ubicado en el hall central del aeropuerto, lo que llevó a la activación del protocolo de seguridad correspondiente.

El personal de la Brigada Antiexplosivos de la PSA realizó un desalojo de la zona y llevó a cabo un operativo para verificar el contenido del bolso.

Minutos después, las autoridades confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que el bolso estaba vacío, permitiendo así la reactivación del movimiento en el área afectada.

Se destacó que el operativo no generó demoras ni afectaciones en los vuelos.