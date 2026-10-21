Operativo de seguridad en Ezeiza por un paquete sospechoso que resultó ser vacío
El procedimiento solo se realizó en el hall central y no hubo demoras ni afectaciones en los vuelos.
FOTO: Operativo de seguridad en Ezeiza por un paquete sospechoso que resultó ser vacío
Buenos Aires, 21 de octubre (NA) – Este miércoles, un operativo se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza debido a un paquete sospechoso, cuyo resultado final fue negativo.
Las autoridades de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) recibieron un aviso sobre un bolso sin identificación ubicado en el hall central del aeropuerto, lo que llevó a la activación del protocolo de seguridad correspondiente.
El personal de la Brigada Antiexplosivos de la PSA realizó un desalojo de la zona y llevó a cabo un operativo para verificar el contenido del bolso.
Minutos después, las autoridades confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que el bolso estaba vacío, permitiendo así la reactivación del movimiento en el área afectada.
Se destacó que el operativo no generó demoras ni afectaciones en los vuelos.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Ezeiza?
Un operativo de seguridad se realizó por un paquete sospechoso que resultó ser vacío.
¿Quién llevó a cabo el operativo?
El operativo fue realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
¿Dónde se llevó a cabo el procedimiento?
El procedimiento se realizó en el hall central del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
¿Cuándo se activó el protocolo?
El protocolo se activó tras la alerta sobre un bolso sin identificación en el aeropuerto.
¿Hubo impacto en los vuelos?
No se registraron demoras ni afectaciones en los vuelos durante el operativo.
[Fuente: Noticias Argentinas]