Detuvieron en Buenos Aires a un hombre investigado por asociación ilícita en Rosario

El Gonzalo Nicolás Rodríguez, conocido como “Ladrillo”, fue detenido este martes en la localidad bonaerense de Berazategui, en el marco de una causa por asociación ilícita que tramita en Rosario. El hombre, de 32 años, tenía un pedido de captura solicitado por el fiscal Franco Miatello, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El procedimiento se realizó en un domicilio de calle 141 al 300 y estuvo a cargo de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de Santa Fe, en conjunto con la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la Policía bonaerense. Durante el allanamiento, los agentes secuestraron tres teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para aportar información a la investigación.

Según la información vinculada con la causa, Rodríguez es investigado por presuntas actividades narcocriminales en las zonas sur y oeste de Rosario, particularmente en los barrios Las Flores, La Granada, Vía Honda y Triángulo y Moderno. También se lo relaciona con episodios de amenazas en los que aparecieron mensajes intimidatorios que, de acuerdo con la investigación, lo vincularían con integrantes de la banda Los Monos.

Tras la detención, el hombre quedó a disposición de la Justicia y posteriormente fue trasladado a una unidad penitenciaria provincial. La investigación está a cargo de Miatello, de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva del MPA, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 2 de Berazategui para el procedimiento realizado en esa jurisdicción.

Por su parte, el secretario de Gestión Institucional de Santa Fe, Federico Angelini, afirmó que Rodríguez estaría relacionado con las bandas Los Monos y Los Menores. Además, sostuvo que el detenido tendría un papel en la estructura económica de organizaciones delictivas y lo vinculó con presuntas maniobras de lavado de activos. Esas afirmaciones corresponden al funcionario y no implican, por sí mismas, que esos posibles vínculos o delitos estén acreditados judicialmente.

Los teléfonos secuestrados serán analizados en el marco de la causa. Los resultados de esos peritajes podrían aportar elementos para establecer posibles contactos y precisar el alcance de las actividades que se investigan.