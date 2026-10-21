Golpe al narcotráfico: desmantelaron 3 kioscos de droga en Famaillá y hubo 4 hombres demorados
Los allanamientos se realizaron tras denuncias de vecinos del barrio Nueva Baviera. Secuestraron cocaína, marihuana, cerca de un millón de pesos, celulares y dos vehículos.
21/10/2026 | 15:44Redacción Cadena 3
FOTO: La policía desmantela kioscos de drogas en respuesta a denuncias vecinales
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Audio. Golpe al narcotráfico : desmantelaron 3 kioscos de droga en Famaillá y hubo 4 hombres demorados
Panorama Federal
Efectivos de la Dirección Provincial de Drogas Peligrosas desmantelaron tres puntos de venta de drogas en el barrio Nueva Baviera, en la ciudad tucumana de Famaillá. Durante los procedimientos, cuatro hombres quedaron demorados.
La investigación se inició a partir de denuncias de vecinos que alertaron sobre la presunta comercialización de estupefacientes en la zona.
En los operativos, los policías secuestraron 100 envoltorios de cocaína y marihuana, además de cerca de un millón de pesos, 15 teléfonos celulares, un automóvil y una motocicleta.
En uno de los domicilios allanados, los efectivos encontraron una habitación que, según la información policial, estaba acondicionada para el consumo de drogas. El lugar también tenía un orificio a través del cual se habrían concretado las ventas.
Informe de Gabriel Melián
Lectura rápida
¿Qué se desmanteló en Famaillá? Se desmantelaron tres kioscos de venta de drogas.
¿Quién realizó los operativos? Efectivos de la Dirección Provincial de Drogas Peligrosas.
¿Cuándo ocurrieron los operativos? Recientemente, tras denuncias de los vecinos.
¿Dónde se llevaron a cabo los operativos? En el barrio Nueva Baviera, ciudad de Famaillá.
¿Por qué se realizaron los operativos? Por denuncias de narcotráfico en la zona.