Siciliano brindó detalles del recorrido del Papa en Córdoba: "Pidió mucho contacto con la gente"

El Ministro de Vinculación y Gestión Institucional de la Provincia de Córdoba, Miguel Siciliano, destacó este miércoles el trabajo conjunto que se realiza para la visita del Papa León a la provincia, prevista para el 10 de noviembre en el predio de FADEA.

Subrayó que se trata de “el hecho más importante de los últimos 40 años” en Córdoba y que la organización se lleva adelante sin divisiones partidarias. Siciliano remarcó que Córdoba es la única provincia del interior del país que recibirá al Pontífice en su visita a la Argentina. Por indicación del gobernador Martín Llaryora, se convocó a todos los bloques políticos —de la Legislatura, del Concejo Deliberante y diputados nacionales— a integrar la mesa de organización.

“La venida del Papa no es del gobierno, es de Córdoba”, afirmó, y valoró la participación activa de todas las fuerzas. En una recorrida por FADEA, las autoridades verificaron el avance de los trabajos. Ya se instalaron más de 12 kilómetros de fibra óptica. El predio se dividirá en 58 espacios de 100 por 100 metros, cada uno con capacidad para entre 12.000 y 14.000 personas, con pantallas y sonido propios. Se dispondrán 10.000 baños químicos, corredores sanitarios, salidas de emergencia y personal médico en cada sector.

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Además, habrá hospitales de campaña en los ingresos norte y sur, más de 80 ambulancias y el respaldo de todos los hospitales provinciales. La vigilia comenzará el 9 de noviembre a las 18, cuando el público empezará a ingresar al predio. La misa se celebrará el 10 a las 10 de la mañana.

Tras la ceremonia, el papa recorrerá en papamóvil hasta el Arzobispado, donde saludará a la gente en las calles Yrigoyen y Obispo Trejo alrededor del mediodía. Por la tarde, cerca de las 15, habrá una actividad en la Catedral, también con recorrido en papamóvil. Siciliano enfatizó que el Pontífice pidió desde el primer momento “mucho contacto con la gente”.

Estacionamiento y recomendación a los cordobeses

Se esperan cerca de 2.500 colectivos, además de visitantes de Chile (ya hay 15 buses reservados), Brasil y distintas provincias argentinas. Los playones de estacionamiento incluyen el estadio Kempes, el área de turismo aledaña, la ruta 20 hasta el peaje y predios de Ejército, Fuerza Aérea y FADEA. Los colectivos de gran porte estacionarán sobre la avenida de Circunvalación para evitar problemas por humedad o lluvia.

Siciliano recomendó a los vecinos de Córdoba capital que quieran asistir a FADEA que lo hagan en peregrinación y caminando, y no en auto. “Circular en auto va a ser difícil”, advirtió, ante la llegada de gente de todo el país. Habrá cartelería y desvíos a cargo de Gendarmería y Policía Caminera según el flujo de ingreso por las rutas 19, 9 y el norte provincial.

La señal oficial estará a cargo del Vaticano. Se acreditan cerca de 2.500 medios locales, nacionales e internacionales. Se estima que la misa podrá ser vista por unos 800 millones de personas en todo el mundo. Respecto de la confirmación de la visita, Siciliano fue claro: “Nunca el Vaticano puso en duda la venida del Papa”.

El funcionario explicó que trabajan 11 mesas temáticas (ingresos, estacionamientos, traslado, sonido, pantallas, seguridad, etc.) integradas por el gobierno nacional, provincial y municipal, el Arzobispado, FADEA, Ejército, Fuerza Aérea, Bomberos y Policía. “Hoy estamos en la etapa de ejecutar en el terreno todo lo planificado. Venimos a buen ritmo”, concluyó.

Entrevista de Informados, al regreso.