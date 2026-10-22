Prefectura allanó un departamento en el centro de Rosario en un operativo con un grupo especial

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina realizaban un allanamiento este jueves en un departamento ubicado en España al 900, en Rosario, en un operativo que generó un importante movimiento en la zona. El procedimiento se concentraba en uno de los 12 departamentos de un edificio situado cerca de la esquina de España y Rioja.

El operativo estuvo marcado por un fuerte despliegue de efectivos uniformados, equipados con cascos, chalecos de protección y pasamontañas. Según se pudo observar en el lugar, el grupo especial ingresó rápidamente al edificio, cuya puerta permanecía abierta durante el procedimiento.

Por el momento, las autoridades mantenían un estricto hermetismo sobre el allanamiento. Al momento de la cobertura, no se había confirmado públicamente cuál era la causa judicial ni qué delito se investigaba, por lo que tampoco se conocían detalles sobre los posibles elementos que buscaban los efectivos.

El procedimiento continuaba en el departamento señalado de España 944, mientras crecía la expectativa entre quienes se encontraban en las inmediaciones por la presencia del personal especializado. Hasta ese momento, no había información oficial que permitiera establecer el motivo del operativo ni si se habían producido detenciones o secuestros de elementos.