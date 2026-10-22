Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 22 de octubre

En la jornada del jueves 22 de octubre, los argentinos prestan atención a las fluctuaciones del dólar, una variable clave en la economía del país. El dólar oficial se encuentra en $1.495 para la compra y $1.545 para la venta. Esta cotización es importante porque es la que regulan los bancos y entidades financieras, y representa el valor que el gobierno establece para transacciones legales de moneda extranjera.

Por otro lado, el dólar blue, el cual se negocia en el mercado informal, cotiza a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta. Este tipo de cambio refleja la demanda de dólares en la economía informal, donde muchas personas y comercios buscan protegerse de la inflación y la devaluación de la moneda local.

Además, el dólar mayorista, destinado a operaciones de comercio exterior, muestra un precio de $1.519 para la compra y $1.526 para la venta. La diferencia entre los tipos de cambio mayorista y minorista es un aspecto a tener en cuenta para entender las dinámicas del mercado cambiario y cómo afecta a empresas y consumidores.

El dólar contado con liquidación (CCL), que permite a los inversores obtener dólares a través de la compra de acciones en el país y su venta en el extranjero, se encuentra en $1.635,1 para la compra y $1.638 para la venta. Por su parte, el dólar cripto, que se refiere a la compra de dólares utilizando criptomonedas, tiene una cotización de $1.629,69 para la compra y $1.632,71 para la venta.

Finalmente, el dólar tarjeta, que incorpora el recargo por compras en el exterior, cotiza a $1.943,5 para la compra y $2.008,5 para la venta. Esta modalidad es utilizada por quienes realizan adquisiciones en línea o de viajes al extranjero.

Las cotizaciones del dólar no solo son números; tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los argentinos. Los precios de los bienes importados, la inflación, los viajes al exterior y las transferencias a familiares en el extranjero se ven influenciados por el valor del dólar. Además, factores como la política económica del gobierno, las expectativas del mercado y la situación internacional, especialmente relacionada con el comercio y la inversión, son determinantes en el comportamiento del tipo de cambio.