Rossi dijo que la gira del Papa sigue en pie y disparó contra la economía que "no baja al plato"

El cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, confirmó este jueves que la visita del Papa León a la provincia sigue en pie. Según sus palabras, tanto los médicos del pontífice como el propio Vaticano sostienen la gira, y quienes lo han cruzado en los últimos días escucharon de su boca una frase que ya circula con fuerza: “Nos vemos en Córdoba”.

En diálogo con Cadena 3, Rossi fue cauteloso pero claro: todavía falta la “ultimísima palabra” del Papa, pero todos los indicios apuntan a que el viaje se mantiene. “Los que se han encontrado con él, incluso ayer y hoy, algunos lo han cruzado al Papa ahora que ya está de pie, y ha dicho ‘nos vemos en Córdoba’”, relató. Agregó que los últimos estudios médicos cerraron el tratamiento del cáncer y que, según los especialistas, está en condiciones de viajar.

En Córdoba, dijo, no se ha frenado ni se va a frenar el trabajo mientras no exista una decisión contraria. “Se va trabajando arduamente, con mucha fuerza y con mucho entusiasmo”, afirmó, y recordó que los tiempos apremian.

Coordinación y el entusiasmo del pueblo

El cardenal subrayó que existe una coordinación estrecha entre el Gobierno Nacional, el Gobierno de Córdoba y el Vaticano. “Son como tres o cuatro protagonistas que vamos juntos. No podríamos movernos solos”, explicó. Destacó que, “gracias a Dios, se está trabajando bien y en unidad”, algo que hoy considera “casi novedoso”.

Pero lo que más lo impresiona es el clima social. “La gente te para en la calle y te pregunta cuándo viene o comenta bien del Papa y se te larga a llorar de emoción. Hay un sentir del pueblo que es muy respetable”, describió.

Sobre la personalidad de León, Rossi trazó un contraste con Francisco. Lo definió como un hombre sereno, que inspira paz, “más mansedumbre que timidez”, pero con una vitalidad corporal y espiritual “muy notable”. Recordó que, apenas tres días después de la cirugía en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, ya circulaba en el papamóvil por el Vaticano. “Un va para adelante”, resumió.

El homenaje a Francisco y una crítica sin anestesia

En un momento de la entrevista, el cardenal se refirió al reciente cambio de nombre de la calle Caseros al 100, ahora “Paseo Papa Francisco”, en homenaje a la residencia jesuítica donde vivió el pontífice argentino. Rossi conoció esa casa de cerca y calificó el gesto como “lindo”.

Pero aprovechó para lanzar una reflexión más profunda: “Los argentinos la hemos conocido y hasta diría querido más después de muerto que en vida. La Argentina desaprovechó al Papa. Se quedó midiéndole la sonrisa y no el corazón. Nosotros le medíamos la sonrisa, el mundo le midió el corazón”.

El tramo más duro de la conversación llegó cuando se le preguntó por sus recientes declaraciones sobre la situación económica. Rossi no suavizó el diagnóstico:

“Hay una macroeconomía que no baja al plato. Y hay un mensaje, todo un discurso que la verdad que está divorciado de la realidad”.

Para ilustrar su pensamiento, recurrió a Atahualpa Yupanqui: “Si tú no crees en tu pueblo, si no lo amas, ni esperás, ni sufrís, ni gozás con tu pueblo, no vas a alcanzar nunca a traducirlo ni a servirlo… Tu grito será un grito solamente tuyo que ya nadie podrá entender”.

“Creo que esas palabras de Yupanqui calzan a esta realidad tristona de burla, que ciertamente no ayuda”, concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.