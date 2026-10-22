Suman colectivos a GNC en Rosario: "Estamos hablando de un ahorro de entre un 30 y un 35%"

Rosario incorporará 93 colectivos impulsados a gas natural comprimido al sistema de transporte urbano. Las unidades se repartirán entre la empresa pública MOVI y la privada Rosario Bus, con el objetivo de renovar la flota y reducir los gastos de funcionamiento.

“Son 45 colectivos a GNC que estamos incorporando ya dentro de muy poquito”, explicó Alejandro Gentile, presidente de MOVI en Juntos por Cadena 3 Rosario. Además, indicó que otras 48 unidades de Rosario Bus también están próximas a arribar al puerto de Zárate. Los vehículos deberán completar los trámites de nacionalización, el traslado a Rosario y la puesta a punto antes de comenzar a circular.

La compra se realizó mediante una licitación pública en mayo, en la que se presentaron tres ofertas de fabricantes chinos. Finalmente, se eligió la marca Zontong, comercializada en Argentina por el grupo Corven. Mientras esperan la llegada de las unidades, se realizan pruebas para validar recorridos, calcular tiempos de viaje y evaluar la logística de carga de GNC.

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?? ROSARIO INCORPORA 93 COLECTIVOS A GNC: PROMETEN MENOS RUIDO Y AHORRO DE HASTA EL 35% Rosario incorporará alrededor de 93 colectivos impulsados a gas natural comprimido, de origen chino. Unas 45 unidades destinadas al sistema público de transporte y otras 48 a Rosario Bus. https://t.co/pd4daUlAKU — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 22, 2026

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En cuanto al impacto económico, Gentile sostuvo: “Estamos hablando entre un 30 y un 35%” de ahorro en combustible respecto del gasoil. Según explicó, la diferencia podría ampliarse con mejores condiciones de contratación del gas o con la instalación de una estación de carga propia.

Consultado sobre una posible incidencia en el precio del boleto, el titular de MOVI señaló que el combustible es una de las variables que componen el costo del transporte, junto con los salarios y el mantenimiento. “Es una manera de poder contener los costos para poder ajustarla lo menos posible”, afirmó.

Las unidades también contarán con aire acondicionado, climatizador, seis cámaras de seguridad y una butaca de conductor más confortable. Gentile agregó que la motorización a GNC implica una reducción del 50% en el ruido y las vibraciones del motor, además de menores emisiones de material particulado frente al diésel.

La previsión es que los colectivos lleguen al puerto en las próximas semanas. Después deberán instalarse los equipos de cobro y GPS, realizarse los ajustes técnicos y capacitar al personal. La experiencia con esta primera tanda permitirá evaluar la posibilidad de ampliar la incorporación de esta tecnología al transporte urbano de Rosario.

Entrevista de Alberto Lotuf.