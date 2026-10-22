EPEC informó que se normalizó totalmente el servicio en el sector noroeste de la ciudad

Una falla en una estación transformadora, ubicada en el complejo de Deán Funes sobre Costanera, afectó a 25 distribuidores de media tensión en Córdoba. Esta situación impactó especialmente a barrios del sector noroeste de la ciudad. Horas más tarde se informó que el servició fue normalizado.

Según informaron las autoridades, en la ciudad existen alrededor de 420 distribuidores de media tensión. Se llevaron a cabo trabajos para determinar el motivo de la falla y se buscaron soluciones alternativas para restablecer el servicio en el área afectada.

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??Informamos que el sector noroeste de la ciudad ya fue normalizado en su totalidad. — EPEC Córdoba (@EpecOficial) October 22, 2026

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Alfredo Camponovo, representante de la empresa de energía, había explicado en diálogo con Cadena 3: "No tenemos un tiempo estimado porque esto no es una ciencia exacta. La falla puede originarse por un motivo específico, pero puede terminar siendo otro". Sin embargo, tranquilizó a los usuarios señalando que "no hay ninguna situación grave que se haya producido".

A pesar de la inconveniencia, había afirmado: "En principio no habría una situación tan compleja como para imaginar que vamos a tener una demora tan importante en poder reponer el servicio". Ya se encuentran trabajando en la resolución definitiva del inconveniente.

Informe de Jorge Mercado.