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EPEC informó que se normalizó totalmente el servicio en el sector noroeste de la ciudad

Una falla había provocado la interrupción del servicio en 25 distribuidores de media tensión, según informó Alfredo Camponovo en diálogo con Cadena 3.

22/10/2026 | 19:18Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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EPEC informó cortes de luz.

FOTO: EPEC informó cortes de luz.

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  1.

    Audio. EPEC informó una falla que afectó con cortes al sector noroeste de la ciudad

    Viva la Radio

    Episodios

Una falla en una estación transformadora, ubicada en el complejo de Deán Funes sobre Costanera, afectó a 25 distribuidores de media tensión en Córdoba. Esta situación impactó especialmente a barrios del sector noroeste de la ciudad. Horas más tarde se informó que el servició fue normalizado.

Según informaron las autoridades, en la ciudad existen alrededor de 420 distribuidores de media tensión. Se llevaron a cabo trabajos para determinar el motivo de la falla y se buscaron soluciones alternativas para restablecer el servicio en el área afectada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Alfredo Camponovo, representante de la empresa de energía, había explicado en diálogo con Cadena 3: "No tenemos un tiempo estimado porque esto no es una ciencia exacta. La falla puede originarse por un motivo específico, pero puede terminar siendo otro". Sin embargo, tranquilizó a los usuarios señalando que "no hay ninguna situación grave que se haya producido".

A pesar de la inconveniencia, había afirmado: "En principio no habría una situación tan compleja como para imaginar que vamos a tener una demora tan importante en poder reponer el servicio". Ya se encuentran trabajando en la resolución definitiva del inconveniente.

Informe de Jorge Mercado.

Lectura rápida

1. ¿Qué ocurrió en Córdoba?

Una falla en una estación transformadora afectó a 25 distribuidores de media tensión.

2. ¿Quién es el representante de la empresa de energía?

Alfredo Camponovo es el representante que brindó información sobre la situación.

3. ¿Cuándo se están llevando a cabo los trabajos?

Actualmente, se están realizando trabajos para determinar el motivo de la falla.

4. ¿Dónde se localiza la falla?

La falla se produjo en el complejo de Deán Funes sobre Costanera en Córdoba.

5. ¿Por qué no hay un tiempo estimado para la solución?

Alfredo Camponovo indicó que no se puede estimar un tiempo porque la falla puede tener diferentes orígenes.

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