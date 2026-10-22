MasterChef Celebrity lidera el rating del miércoles con picos de audiencia sorprendentes

En la jornada del miércoles, el canal Telefe se destacó en la medición de rating, alcanzando picos de 11.5 puntos durante el horario estelar gracias a un nuevo episodio de MasterChef Celebrity. Según datos proporcionados por la Agencia Noticias Argentinas a través de Kantar IBOPE, el programa conducido por Wanda Nara comenzó su emisión con un sólido 7.9 puntos, mientras que su competidor en El Trece, "Es mi sueño" de Guido Kaczka, registró 5.8 puntos. En tercer lugar se ubicó BTV de América TV con un 2.9.

A pesar de una leve disminución en su encendido, el reality mantuvo el dominio en la franja horaria, alcanzando picos de hasta 11.9 puntos. De este modo, Telefe se proclamó como el ganador absoluto del rating general. Los programas que más audiencia captaron durante el día incluyeron a MasterChef Celebrity, Telefe Noticias con 7.7 puntos, Historias de corazón: Avenida Brasil con 7.4, y Popstars con 7.0, según los informes de IBOPE.

Por otra parte, la medición de Televisión.com.ar confirmó que MasterChef Celebrity promedió 11.7 puntos de rating, consolidándose como el programa más visto del día en la televisión argentina.