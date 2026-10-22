Motos con irregularidades en las patentes: "Las tapan para evitar las infracciones de las cámaras"

La Municipalidad de Rosario remitió al corralón 11.020 motocicletas en lo que va del año y, de ese total, 3.175 presentaban irregularidades en la chapa patente. El dato representa cerca del 29% de los secuestros y comprende vehículos sin identificación, con numeración adulterada, tapada o colocada de manera antirreglamentaria.

El secretario de Control y Convivencia municipal, Diego Herrera, explicó al móvil de Cadena 3 Rosario que los operativos hacen especial hincapié en este tipo de faltas, tanto por su gravedad como por las implicancias en materia de seguridad. “La chapa patente es como un DNI de una persona, es la identificación del vehículo”, sostuvo.

Entre las infracciones detectadas, 1.773 motocicletas no tenían colocada una o ambas chapas, 693 presentaban algún elemento sobre su superficie y 273 tenían la patente ilegible. También se registraron casos de adulteración y de colocación en lugares que impedían su correcta visibilidad.

Al referirse a los motivos detrás de estas irregularidades, Herrera señaló que algunos conductores buscan evitar las multas registradas por las cámaras de control. “Uno se da cuenta, sobre todo, con lo que tiene que ver con tapar la patente o ponerle alguna cinta para cambiarle la numeración o taparle un número. Tiene que ver con no tener infracciones con el tema de las cámaras”, afirmó. Según indicó, esta práctica también se observa entre algunos repartidores y personas que utilizan la moto para trabajar.

En los casos de vehículos que circulan sin patente, el funcionario contó que los conductores suelen argumentar dificultades para completar la transferencia. Sin embargo, remarcó que esa situación no habilita a circular sin la identificación correspondiente. Por ese motivo, el municipio y la Policía provincial mantienen los controles y reforzaron las inspecciones sobre motocicletas.

Las cifras actuales se mantienen en línea con las del año pasado, pero duplican las del mismo período de 2024, cuando se habían remitido poco más de 6.000 motos al corralón. El esquema de fiscalización incluye operativos conjuntos y procedimientos realizados de manera independiente por agentes municipales y efectivos policiales.

Herrera aclaró que las irregularidades en las patentes no implican necesariamente que las motos sean robadas. Cuando ingresan al corralón, se verifica la identificación del vehículo y se controlan los números de motor para detectar posibles adulteraciones. Si se confirma que tiene pedido de secuestro, interviene la Policía y queda a disposición judicial.

Para recuperar una moto retenida por una infracción, el conductor debe presentarse ante el Tribunal de Faltas, pagar la multa y cumplir con las medidas que se determinen. Los controles se apoyan en el trabajo conjunto entre el municipio y la Policía de Santa Fe, que desde 2022 cuenta con facultades para fiscalizar motocicletas y disponer su remisión al corralón municipal.

Informe de Fernando Carrafiello.