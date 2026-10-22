Transporte de pasajeros, en crisis y sin respuestas: "La gente camina o anda en bici"

El transporte público de pasajeros continúa perdiendo usuarios en la provincia de Santa Fe (especialmente en Rosario) y en distintas regiones del país, en un escenario marcado por el aumento de las tarifas, la reducción de los subsidios y el encarecimiento de los costos operativos.

“Esta caída de pasajeros es verídica, es real, es palpable”, afirmó Gerardo Ingaramo, titular de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), al analizar la situación del sector en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario.

Las declaraciones se conocieron luego de que el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec) informara que el Índice de Servicios Públicos de Santa Fe registró en julio de 2026 una caída interanual del 0,6%, impulsada principalmente por el retroceso del transporte de pasajeros.

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“Ni siquiera tenés que ir a una empresa, luego a través de la Sube podés verificar cuántos pasajeros se han transportado en cada ciudad”, señaló, al referirse a la situación de Rosario y Santa Fe.

Para dimensionar el deterioro de la demanda, el dirigente comparó el escenario actual con el que existía años atrás. “Desde el 2003 que aparecieron los subsidios hasta el 2018 tuvimos una cantidad de pasajeros, tanto en Rosario como en Santa Fe, siempre estable”, recordó. Y agregó: “En esa época teníamos un 30% más de pasajeros de lo que hay ahora”.

Según sostuvo, la pérdida de usuarios se profundizó con la reducción de los aportes estatales y el aumento de los boletos. “Ha habido una caída importante cuando se retiraron los subsidios. Y ahora se ha agravado más con la retirada total del Gobierno nacional de los subsidios y el crecimiento exponencial de las tarifas”, afirmó.

En ese sentido, Ingaramo precisó que las tarifas del transporte en Santa Fe y Rosario acumularon un incremento del 950% en el período que comparó desde 2020-2023 hasta la actualidad. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en tanto, el aumento llegó al 1.300%. “En el AMBA tiene una caída de un 30% de pasajeros con todavía la participación del 50% de subsidios del Estado nacional”, remarcó.

Para el titular de Fatap, los incrementos tarifarios son uno de los principales factores que explican el alejamiento de los pasajeros, aunque no el único. También mencionó el crecimiento de las aplicaciones de transporte y el uso de motocicletas, una tendencia que describió como particularmente visible en la ciudad de Santa Fe.

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“Hoy la gente camina, hoy dejó el colectivo porque no puede pagar 2.000 mangos”, expresó. Y añadió: “La gente camina, la gente anda en bicicleta, el crecimiento del parque automotor, las aplicaciones”. De esta manera, describió un cambio en las formas de movilidad asociado a las dificultades económicas para afrontar el costo del transporte público.

Menos unidades

La caída de la demanda también repercutió sobre la cantidad de unidades en circulación. “En el 2018 teníamos casi un 20% más de unidades en servicio”, indicó Ingaramo. Según explicó, las empresas debieron adaptar sus prestaciones a la cantidad de pasajeros, aunque reconoció que el servicio que se brinda actualmente no es el adecuado.

Frente a este panorama, el dirigente consideró que una de las prioridades debe ser evitar nuevas subas del boleto. “Fundamentalmente, que no se encarezcan tanto las tarifas, que pueda volver el pasajero a subirse, que paralelamente se brinde un mejor servicio y se recupere este 20% de unidades que se han caído desde el 2018”, planteó.

Como alternativa para aliviar los costos, recordó que Fatap presentó una propuesta ante la Secretaría de Transporte de la Nación, dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo. “Planteábamos solamente una referencia al combustible que nos quiten impuestos que más o menos representan unos 400 pesos por litro de gasoil y con eso no seguir aumentando las tarifas”, explicó.

Sin embargo, aseguró que la iniciativa no fue aceptada. La entidad también volvió a plantear la creación de un fondo compensador para el transporte del interior. “Hemos vuelto a plantear nuevamente el fondo compensador que todos los diputados, todos los intendentes están de acuerdo, no se ha logrado”, sostuvo.

Amba vs. Interior

Ingaramo también cuestionó la diferencia entre el tratamiento que recibe el transporte del interior y el del AMBA. Al referirse a las dificultades que atraviesan las empresas para sostener los servicios, comparó la falta de asistencia nacional en las provincias con los recursos que continúan destinándose al área metropolitana. “Decimos que no hay subsidios para el interior y le siguen dando a Buenos Aires”, afirmó.

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Como ejemplos de sistemas que, a su criterio, funcionan mejor, mencionó a Mendoza y Neuquén, donde existe una participación económica de los gobiernos provinciales. Sobre el caso mendocino, destacó la inversión pública destinada a sostener el transporte y la incorporación de unidades eléctricas y a gas.

“Me parece que si queremos un servicio público que sea acorde, lo va a tener que sostener”, afirmó. Para el dirigente, el debate no puede limitarse al precio del boleto, sino que debe incluir una definición sobre el financiamiento estatal necesario para garantizar una prestación adecuada.

Otro de los cambios que observa el sector está relacionado con los viajes nocturnos. “Nosotros, pasajeros nocturnos ya no tenemos más porque la gente no espera un colectivo a la noche por temas de inseguridad. Se toma un Uber”, señaló, al describir una situación que suma dificultades a la recuperación de la demanda.

En cuanto a los salarios de los trabajadores, Ingaramo sostuvo que los componentes remunerativos se encuentran en niveles similares a la inflación, aunque destacó el incremento de los viáticos durante este año. “De 10.000 pesos pasaron a 22.000 en este año los viáticos”, indicó. Además, explicó que ese monto se paga por día trabajado y no se cobra cuando el empleado no concurre a cumplir sus tareas.

Entrevista de Lucas Correa.