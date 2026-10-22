Quini 6: vendió el boleto ganador de $4.684 millones en Córdoba y contó cómo se enteró

La alegría llegó mientras preparaba la cena. Sergio Martínez, un agenciero de Córdoba capital con 36 años de trayectoria, se enteró de que había vendido el boleto ganador de La Revancha del Quini 6. El premio supera los $4.684 millones y quedó en manos de un único apostador, cuya identidad todavía se desconoce.

“Estamos por cenar y nos dimos con la alegría de haber vendido el Quini”, contó Martínez en diálogo con Turno Noche, por Cadena 3. La noticia lo sorprendió en su casa, cuando recibió un llamado que le confirmó lo que ya comenzaba a circular entre los agencieros.

El boleto fue jugado en su local, conocido como El Tanque de Villa El Libertador, ubicado en O'Higgins 3369, sobre el Camino San Carlos, en la ciudad de Córdoba.

Los seis números que cambiaron la suerte

El ganador acertó los números 01, 02, 11, 14, 28 y 33, correspondientes a la modalidad La Revancha del sorteo del miércoles 21 de octubre.

El premio exacto fue de $4.684.503.196,80, una cifra que, según la conversación radial, equivale a poco más de tres millones de dólares antes de considerar los descuentos impositivos mencionados durante la entrevista.

Martínez, sin embargo, no tiene pistas sobre quién pudo haber comprado la boleta. El agenciero explicó que hace apenas dos meses se mudó a ese local, después de haber trabajado durante años en el centro de Córdoba. Por eso, entre los clientes habituales del nuevo negocio hay muchas personas a las que todavía no conoce.

“No son números de los que uno hace frecuente. Es gente de paso”, explicó.

“En 36 años es la primera vez que vendemos un premio tan grande”

La magnitud del premio representa un momento especial para Martínez. A pesar de llevar 36 años como agenciero, nunca había vendido un boleto que entregara una suma de semejante tamaño.

La noticia se difundió rápidamente entre colegas del rubro. Según relató, existen grupos de agencieros en los que comenzaron a circular mensajes apenas se conoció el resultado. Él mismo recibió un llamado mientras preparaba la comida y se disponía a cenar con su hija.

La emoción también tiene un componente económico: el vendedor de la boleta ganadora recibiría una comisión cercana al 1% del premio.

Cómo se llama la agencia que vendió el boleto ganador

El local tiene un nombre que ya comenzó a asociarse con la suerte: El Tanque de Villa El Libertador. Martínez explicó que el apodo remite a un tanque de agua conocido en la zona y que los vecinos utilizan como referencia para ubicar el negocio.

“Ahí está ubicada la quiniela”, señaló sobre el comercio de O'Higgins al 3300, en el sector de Camino San Carlos.

El agenciero también contó que resulta difícil identificar al ganador por la combinación de números. Algunos clientes juegan siempre las mismas cifras, pero otros eligen sus números en el momento o piden apuestas automáticas. Por eso, no puede determinar si el boleto fue confeccionado manualmente o generado por el sistema.

¿Quién ganó y cómo debe cobrar el premio?

Por el momento, Martínez no sabe si el ganador es un hombre o una mujer, ni si se trata de un cliente habitual. Durante la charla, comentó que en el barrio hay muchos trabajadores y jubilados, aunque aclaró que no tiene información que le permita identificar al apostador.

Quien tenga la boleta ganadora deberá dirigirse a la Lotería de Santa Fe para iniciar los trámites correspondientes al cobro. En la entrevista, Martínez estimó que el pago podría instrumentarse mediante un cheque para depositar en una cuenta, aunque no precisó el procedimiento oficial.

Mientras tanto, el premio ya convirtió a la agencia cordobesa en protagonista de uno de los grandes golpes de suerte del Quini 6. Y a Martínez le dejó una anécdota difícil de olvidar: después de más de tres décadas detrás del mostrador, vendió el boleto que hizo millonario a un apostador y se enteró cuando estaba por cenar unas hamburguesas con fideos que habían quedado del mediodía.

Entrevista de Turno Noche.