Violencia de género en Rosario: quedó preso por amenazar y extorsionar a su ex pareja

Un hombre identificado como H. A. quedó con prisión preventiva por 90 días tras ser imputado por una serie de hechos de amenazas, desobediencias a la autoridad y extorsión en grado de tentativa, todos en contexto de violencia de género contra su ex pareja.

La audiencia imputativa se realizó este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, y estuvo a cargo de las fiscales Guillermina Aiello e Ivana Addoumie. La jueza de primera instancia Carrara tuvo por formalizada la audiencia y dispuso la medida de coerción.

Según la imputación, el primer hecho ocurrió el 3 de agosto de 2026, alrededor de las 15 horas, cuando el acusado publicó en la red social Facebook, desde su usuario, una fotografía de su ex pareja acompañada de una amenaza, con el fin de amedrentarla e intimidarla para impedir el libre desarrollo de sus actos. Con esa conducta incumplió la orden de prohibición de acercamiento y cese de hostigamiento hacia la víctima, emanada por el Juzgado de Familia el 10 de junio de 2026, de la que se encuentra debidamente notificado desde el 25 de julio del mismo año.

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Un segundo episodio se registró el 1 de septiembre de 2026, cerca de las 05:38, cuando el imputado envió un mensaje de texto a la víctima con amenazas, pese a que seguía vigente la misma prohibición de acercamiento.

Más tarde, el 27 de septiembre de 2026 alrededor de la 1 de la madrugada, habría enviado un mensaje desde la aplicación Instagram, también con expresiones amenazantes e intimidatorias.

Al día siguiente, el 28 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 12:20, el acusado se habría apersonado en el domicilio de calle Barra y 27 de Febrero de Rosario, lugar donde trabaja su ex pareja, y deslizó un cartel por debajo de la puerta. Todas estas conductas habrían sido desplegadas pese a la vigencia de la prohibición de acercamiento dispuesta por el Juzgado de Familia.

Finalmente, se le imputa haber realizado maniobras extorsivas contra otra víctima entre el 28 de septiembre y el 13 de octubre de 2026. El 28 de septiembre, al mediodía, habría concurrido al domicilio de calle Barra al 2500 de Rosario, donde habita la víctima, y dejó una nota debajo de la puerta de ingreso.

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El 13 de octubre, también al mediodía, una persona aún no identificada habría dejado una nota a su nombre en un kiosco de calle Teniente Agneta al 2700, domicilio donde viven la hermana y la madre de la víctima. Ambas notas tenían contenido extorsivo contra las víctimas y alusiones a su ex pareja.

La causa quedó radicada bajo los delitos de amenazas simples y desobediencia a una orden judicial, en calidad de autor y consumado, en contexto de violencia de género, con múltiples hechos atribuidos, además de la extorsión en grado de tentativa.