Los ataques ucranianos a centros de datos rusos interrumpen servicios y obstaculizan la IA

Rusia se enorgullece de sus avances digitales, desde un amplio sector de servicios de comercio electrónico hasta ambiciosos planes para desarrollar inteligencia artificial. Sin embargo, en medio de los combates provocados por la invasión rusa a gran escala iniciada hace 4 años y medio, varios centros de datos cruciales que respaldan su destreza técnica han quedado fuera de servicio debido a ataques de drones ucranianos, sufriendo daños que podrían tardar mucho en repararse.

Este mes, Ucrania atacó tres importantes centros de datos del gigante tecnológico Yandex, uno de los principales bancos de Rusia, Sberbank, y uno de la plataforma de redes sociales VKontakte, equivalente a Facebook en el país. A pesar de que Yandex, Sberbank y VKontakte han ofrecido pocos detalles sobre los daños, se han reportado interrupciones generalizadas en los servicios en la nube a lo largo de Rusia. Esto ha afectado a sectores como la banca, el comercio electrónico, la geolocalización y los servicios de transporte por aplicación, así como al asistente virtual de Yandex, Alisa, y a los chatbots de IA multimodales.

Las repercusiones de estos ataques se han extendido incluso al sistema judicial ruso, obligando a tribunales de arbitraje a cancelar o posponer audiencias y limitando el acceso a bases de datos. La mayoría de los expertos anticipa que la reparación de los daños podría llevar meses o incluso años. Algunos advierten que las aspiraciones de Moscú de convertirse en un líder en el desarrollo de IA podrían verse significativamente afectadas. "Esto, en la práctica, deja a Rusia muy rezagada en la carrera de la IA", comentó Mikhail Klimarev, jefe del grupo activista Sociedad para la Protección de Internet.

Los centros de datos se han convertido en los últimos objetivos de las campañas aéreas que ambos bandos han librado contra la infraestructura vital del otro. Misiles y drones rusos han golpeado la red eléctrica de Ucrania y otros sitios clave, como parte de los esfuerzos del Kremlin por debilitar la moral y resistencia del país. A medida que se acerca el invierno, Moscú ha intensificado estos ataques, aprovechando la escasez de interceptores Patriot suministrados por Estados Unidos, cuyas reservas se han agotado debido a la guerra con Irán.

Ucrania, en respuesta, ha llevado a cabo oleadas de ataques con drones contra refinerías de petróleo rusas, lo que ha desencadenado una grave crisis de combustible y ha impactado a millones de civiles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha atribuido el aumento de los precios mundiales del petróleo a estos ataques, que se han disparado principalmente por la guerra con Irán. A principios de este mes, Trump alcanzó un acuerdo con Vladimir Putin para importar diésel, lo que sorprendió a Ucrania y a sus aliados.

Los ataques de Kiev contra centros de datos rusos siguieron de cerca los recientes bombardeos de Moscú contra instalaciones similares en Ucrania, que interrumpieron internet y las transmisiones de televisión. Drones ucranianos atacaron el 8 de octubre un centro de datos de Yandex en Sasovo, en la región de Ryazan, que alberga dos de las tres supercomputadoras de la empresa. Un centro de datos en Kaluga fue atacado un día después, y el de Vladimir fue alcanzado el 11 de octubre. El centro de datos y núcleo de IA de Sberbank fue atacado el 14 de octubre en Balakovo, en la región de Saratov, y cuatro días después, Kiev golpeó un centro de datos en San Petersburgo que presta servicio a VKontakte.

Mientras que las refinerías de petróleo y los almacenes son objetivos relativamente fáciles, los centros de datos son aún más accesibles: enormes edificios repletos de servidores y de infraestructura de energía y refrigeración de apoyo. Un dron que transporte una carga ligera de explosivos puede causar daños duraderos. La vulnerabilidad de los centros de datos quedó expuesta por Irán, cuyos drones atacaron dos centros de datos de Amazon Web Services en Emiratos Árabes Unidos y uno en Baréin. AWS indicó el mes pasado que no pudo restablecer el acceso a los recursos y datos alojados en dos de ellos.

Yandex había realizado simulacros de accidente en los que uno de sus seis centros de datos quedara incapacitado, pero no estaba preparada cuando sus tres instalaciones clave fueron atacadas en solo cuatro días. No quedó claro de inmediato por qué fallaron las defensas antiaéreas cerca de los sitios. "El problema en Rusia es que tienen que cubrir un país enorme con defensa antiaérea y no tienen suficiente", explicó Nick Reiners, analista sénior de geotecnología en Eurasia Group.

Ucrania ha almacenado datos críticos en servidores de países europeos aliados, lo que ayuda a limitar los daños de los ataques rusos. Sin embargo, la estricta política de soberanía digital de Moscú exige que todo el almacenamiento de datos se realice dentro del país, lo que lo vuelve extremadamente vulnerable. "Como toda la infraestructura y todos los datos están ubicados dentro de Rusia, es relativamente más fácil derribarlos", explicó Reiners.

Klimarev pronosticó que los ataques a centros de datos podrían alentar a muchas de las principales empresas rusas a trasladar datos al extranjero, mientras que las autoridades podrían suavizar sus esfuerzos por endurecer los controles de internet para minimizar los daños. "Paradójicamente, los ataques contra centros de datos han salvado al internet ruso del aislamiento, ya que ahora tendrán que trasladar activos de cómputo, muy probablemente, a Europa", sostuvo Klimarev. "Es muy probable que muchas empresas rusas estén ahora recorriendo el mercado europeo para alquilar activos de cómputo".

Yandex domina la vida digital en Rusia y en muchas naciones exsoviéticas, ofreciendo una amplia variedad de funciones, como un motor de búsqueda, almacenamiento en la nube, aplicaciones de pago, geolocalización y servicios de transporte por aplicación, así como plataformas de comercio electrónico. "Yandex es algo así como Uber, Amazon, Google y todo eso combinado", con todo "concentrado en apenas unos pocos centros de datos", comentó Reiners. Desde una perspectiva estratégica, son un objetivo excelente.

Los ataques contra Yandex han provocado interrupciones sin precedentes, paralizando pagos, pedidos en línea, viajes en taxi y el acceso a datos personales. Igor Mann, un residente en Moscú, relató que no pudo recoger un pedido que hizo en Yandex Market, una plataforma de comercio electrónico, y que intentó usar una red privada virtual, pero "nada funcionó". El taxista Pavel Belyavskiy, que recibe pedidos a través de la aplicación de transporte de Yandex, no pudo conectarse con los pasajeros. "En varios pedidos ya, he terminado esperando mucho tiempo y tuve que cancelar el viaje porque ni siquiera podía ponerme en contacto con el pasajero", narró.

Los ataques también causaron interrupciones temporales en algunas grandes empresas y bancos que dependen de los servicios en la nube de Yandex. "No se trata solo de comodidad; también se trata del trabajo (...) ligado a la vida cotidiana", expresó otro residente de Moscú, Eduard Malyavko.

Yandex informó que logró restablecer la mayoría de los servicios clave en la nube en los días siguientes, recurriendo a otros centros de datos en Rusia. Sin embargo, el daño a los esfuerzos de desarrollo de IA de la empresa es considerado como enorme y de larga duración. Yandex ha invertido en enormes centros de datos a medida que el auge mundial de la IA impulsa la demanda de potencia de cómputo. Las tres supercomputadoras de la empresa, utilizadas para desarrollar modelos, están clasificadas entre las 500 mejores del mundo, siendo su computadora más potente, en el centro de datos de Sasovo, la número 19.

La empresa no ha revelado el alcance de las consecuencias de los ataques, pero imágenes satelitales indican que sus centros de datos han sufrido daños graves. Algunos observadores han señalado que los incendios provocados por los ataques probablemente dañaron seriamente chips de alta gama y otros equipos clave. "Con un golpe de este tipo, es difícil esperar que al menos algo haya quedado intacto: el equipo de los centros de datos es frágil, exigente y caro", manifestó Klimarev. "El hollín del incendio es malo para la electrónica".

A pesar de que Rusia ya se encontraba años rezagada respecto de Estados Unidos y China, "los ataques con drones de Ucrania probablemente retrasarán aún más los esfuerzos rusos en IA", indicó Connor Martin, experto del Consejo de Relaciones Exteriores. En un comentario, sostuvo que Rusia enfrentará dificultades para reemplazar rápidamente los chips Nvidia A100, diseñados en Estados Unidos, que alimentan las supercomputadoras de Yandex. Klimarev también advirtió que el déficit mundial de chips de alta gama, junto con las sanciones sobre su entrega a Rusia, harán que las reparaciones sean largas y costosas. "No estoy seguro de que pueda hacerse en medio año, en un año, o siquiera que pueda hacerse", concluyó.