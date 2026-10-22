Francia en crisis: disturbios y la lucha por el futuro tras la presidencia de Macron

PARÍS — El centrista Emmanuel Macron ha ingresado en la etapa final de su presidencia, que se extiende por una década, en un contexto marcado por una ola de protestas que sacuden a Francia. En este escenario de agitación social, las posibilidades de que un candidato de los extremos políticos asuma el poder aumentan considerablemente.

Recientemente, Macron fue visto en un concierto de Celine Dion justo antes de una gran protesta programada para el 17 de octubre. Mientras tanto, las ciudades de Francia seguían cubiertas de escombros y humo a causa de los disturbios, y el presidente viajaba al extranjero para cerrar un acuerdo sobre el suministro de combustible.

La situación ha sido aprovechada por aspirantes presidenciales de la extrema derecha y la extrema izquierda para criticar al actual presidente. Macron mismo ha admitido que ha habido "fallos" en la planificación y en la recolección de información sobre las protestas.

La Constitución francesa impide que Macron busque un tercer mandato consecutivo, y su popularidad ha caído a niveles alarmantes, incluso por debajo de los registros durante las protestas de los "chalecos amarillos" que comenzaron en 2018. Sin un candidato respaldado y con los moderados rezagados en las encuestas, la incertidumbre reina en el panorama político.

La líder de extrema derecha, Marine Le Pen, se presenta como la favorita para las elecciones del próximo año, intentando convertir la indignación social en apoyo a su candidatura. En sus declaraciones, Le Pen ha afirmado: "Nos enfrentamos a un Estado que se está derrumbando", y ha atribuido la violencia a "alborotadores de extrema izquierda" y a "saqueadores de los suburbios".

Un tribunal de apelaciones de París levantó una inhabilitación que amenazaba las ambiciones presidenciales de Le Pen, lo que le otorga una ventaja significativa en la contienda. Según Frédéric Dabi, director general de Ifop, "ella es la única candidata que capitaliza este acontecimiento", lo que hace difícil imaginar que no llegue a la segunda vuelta.

Por su parte, Jordan Bardella, presidente del partido Agrupación Nacional, ha instado a los ciudadanos a transformar su enojo en votos, prometiendo restablecer la seguridad en caso de que Le Pen sea elegida. Ambos han exigido más recursos para las fuerzas policiales y penas más severas para los alborotadores.

La violencia ha sido atribuida a "radicales de extrema izquierda" y delincuentes que aprovechan la situación. En este contexto, el aspirante presidencial de extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, ha apoyado el movimiento de protesta, aunque condenando los actos de vandalismo. Ha acusado al gobierno de intensificar las tensiones con su actuación policial y su falta de respuesta a las demandas de los manifestantes.

Los manifestantes exigen salarios y pensiones más altos, mejores servicios de salud y educación. Mélenchon, quien participó en una marcha pacífica en París, enfrenta críticas por sus declaraciones sobre la policía, que algunos interpretan como un justificativo de la violencia.

Su partido, Francia Insumisa, también ha respaldado las protestas estudiantiles que comenzaron a mediados de septiembre, apoyando demandas de más docentes y mejores instalaciones educativas.

Analistas políticos advierten que es prematuro determinar si Mélenchon ganará o perderá apoyo a raíz de la violencia. Las encuestas antes y después de los disturbios muestran a Le Pen como la clara favorita, seguida de cerca por Mélenchon en una contienda reñida con candidatos más moderados.

"Detrás de ella, nada está escrito, nada está garantizado", advierte Dabi, señalando que tres candidatos parecen estar en posición de llegar a la segunda vuelta. El amplio espectro de candidatos incluye a varios centristas, entre ellos dos ex primeros ministros nombrados por Macron. A pesar de ello, ninguno ha logrado destacar en las encuestas.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales está programada para el 18 de abril, mientras que la segunda vuelta se llevará a cabo el 2 de mayo.