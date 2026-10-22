FOTO: Una empleada detiene un robo en una cafetería y ofrece comida al ladrón arrepentido

Un intento de robo se viralizó en las últimas horas en redes sociales cuando un joven que llevaba un cochecito de bebé se llevó la propina de una cafetería de Saavedra, pero una empleada que vio el hecho lo obligó a devolver el dinero y le dio de comer.

La escena sucedió en una cafetería de la calle Amenábar al 3821, en el barrio de Saavedra, cuando las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento en el que un hombre ingresó al local y agarró la plata de propina que estaba colocada en un jarrón arriba del mostrador.

Aun así, no logró su cometido. Una empleada que vio la secuencia decidió enfrentarlo con una cuchilla en la mano, porque según dijo ella, justo la estaba limpiando.

El joven, al comienzo, negó el hecho delictivo, pero Luciana Gabriela Acevedo insistió hasta que logró que le devolviera la plata y pidiera perdón.

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Aunque se trató de un hecho delictivo, Acevedo dijo a Cadena 3 que le ofreció medialunas.

La empleada relató que el hombre le volvió a pedir disculpas y le agradeció.

"Crecí en un movimiento juvenil salesiano, de chica me inculcaron trabajar con el otro sin desmerecerlo, sin importar lo que haga, demostrarle que puede ser distinto y actuar diferente", contó.

"Supongo que buscaba la plata para comer. Me nació actuar de la empatía y dejar en claro que no acuda a eso. Puede pedir y ya", añadió.

"Don Bosco es quien mueve este movimiento y él actuaba de esa manera. Él trabajaba con chicos de la calle. Crecí con esos valores y me van a acompañar el resto de mi vida. Se me hizo muy loco los comentarios en sorprenderse por actuar de esa manera", completó.

Entrevista de Miguel Clariá.