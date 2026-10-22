Newell's jugará la final de la Copa Santa Fe: la ida será el sábado 31

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Newell’s se enfrentará a Atlético Tostado en la final de la Copa Santa Fe de fútbol masculino. El primer partido de la serie se disputará el sábado 31 de octubre, a las 15, en la cancha del equipo del norte provincial.

La reserva rojinegra, dirigida por Lucas Bernardi, consiguió el pase a la definición tras vencer 1-0 a Rosario Central en la semifinal disputada el sábado 17 de octubre en el estadio José Martín Olaeta. Joaquín Amadío marcó el único gol del clásico.

La final se jugará a dos partidos, por lo que el título se definirá tras los encuentros de ida y vuelta. El segundo duelo será en Rosario, aunque todavía no tiene fecha ni escenario confirmados.

Newell’s buscará conquistar por primera vez la Copa Santa Fe, en la novena edición del certamen provincial. Atlético Tostado será el último rival en el camino hacia el título.