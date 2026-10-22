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Newell's jugará la final de la Copa Santa Fe: la ida será el sábado 31

La reserva dirigida por Lucas Bernardi enfrentará a Atlético Tostado en el primer encuentro, programado para las 15 en el norte provincial. La revancha en Rosario aún no tiene fecha ni estadio definidos.

22/10/2026 | 13:32Redacción Cadena 3 Rosario

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Newell’s se enfrentará a Atlético Tostado en la final de la Copa Santa Fe de fútbol masculino. El primer partido de la serie se disputará el sábado 31 de octubre, a las 15, en la cancha del equipo del norte provincial.

La reserva rojinegra, dirigida por Lucas Bernardi, consiguió el pase a la definición tras vencer 1-0 a Rosario Central en la semifinal disputada el sábado 17 de octubre en el estadio José Martín Olaeta. Joaquín Amadío marcó el único gol del clásico.

La final se jugará a dos partidos, por lo que el título se definirá tras los encuentros de ida y vuelta. El segundo duelo será en Rosario, aunque todavía no tiene fecha ni escenario confirmados.

Newell’s buscará conquistar por primera vez la Copa Santa Fe, en la novena edición del certamen provincial. Atlético Tostado será el último rival en el camino hacia el título.

Lectura rápida

1. ¿Qué equipos se enfrentarán en la final de la Copa Santa Fe?

Newell’s y Atlético Tostado se enfrentarán en la final de la Copa Santa Fe.

2. ¿Cuándo se jugará el primer partido?

El primer partido se disputará el sábado 31 de octubre, a las 15.

3. ¿Quién dirigió a la reserva de Newell’s en la semifinal?

La reserva rojinegra fue dirigida por Lucas Bernardi.

4. ¿Cómo llegó Newell’s a la final?

Newell’s llegó a la final tras vencer 1-0 a Rosario Central en la semifinal.

5. ¿Cuál es el objetivo de Newell’s en esta edición de la Copa Santa Fe?

Newell’s buscará conquistar por primera vez la Copa Santa Fe en su novena edición.

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