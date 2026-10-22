Palmeiras eliminó a Fluminense por penales y es el primer finalista de la Libertadores

Palmeiras se convirtió en el primer finalista de la Copa Libertadores 2026 tras eliminar a Fluminense en una dramática definición por penales. El conjunto paulista se impuso por 5-3 desde los doce pasos, luego de caer 1-0 en los 90 minutos de la revancha disputada en el Allianz Parque, de San Pablo.

El equipo dirigido por Abel Ferreira había conseguido una ventaja al ganar 2-1 en el partido de ida, disputado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Sin embargo, Fluminense logró igualar el resultado global sobre el final del encuentro de vuelta y llevó la definición a los penales.

El gol que le dio esperanzas al conjunto carioca llegó a los 37 minutos del segundo tiempo, cuando Hércules conectó un remate ajustado al palo tras una jugada colectiva que sorprendió a la defensa local.

En la tanda, Palmeiras mostró mayor efectividad y ganó 5-3 para asegurar su lugar en la definición del certamen continental.

Estudiantes sueña con ser su rival en la final

El rival de Palmeiras saldrá del cruce entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, que igualaron 0-0 en el partido de ida disputado en el estadio UNO.

La revancha se jugará este jueves en el Maracaná, en Río de Janeiro, a las 21.30. "El Pincha" buscará conseguir un resultado que le permita avanzar a la final y disputar el título frente al conjunto brasileño.