El Estadio Único de La Plata renueva sus palcos VIP para recibir grandes espectáculos

El Estadio Único de La Plata avanza con un proyecto de renovación de sus espacios VIP, en una iniciativa impulsada por Universo Producciones en alianza con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El objetivo es fortalecer el perfil del recinto como sede de referencia para grandes espectáculos internacionales y eventos deportivos.

El plan contempla mejoras en infraestructura, gastronomía y servicios exclusivos para optimizar la experiencia del público. El estadio tiene una capacidad máxima de 53.000 asistentes, mientras que sus suites y palcos VIP pueden recibir a 1.800 invitados.

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La llegada de BTS, un hito para el estadio

En este contexto, la llegada de BTS aparece como uno de los acontecimientos destacados de esta nueva etapa. La iniciativa busca ampliar la proyección internacional del estadio y consolidarlo como un espacio competitivo para espectáculos de gran convocatoria en Sudamérica.

La renovación de los sectores VIP forma parte de una estrategia para ofrecer nuevas experiencias a los asistentes, con especial atención en la comodidad, los servicios y la propuesta gastronómica.

Universo Producciones apuesta al crecimiento internacional

Universo Producciones continúa ampliando su presencia en la industria del entretenimiento mediante festivales y espectáculos que convocan a miles de personas. La empresa apunta a fortalecer su desarrollo con propuestas innovadoras que vinculen música, cultura y turismo.

Con el proyecto en el Estadio Único de La Plata, la productora busca avanzar hacia nuevos desafíos internacionales y reforzar el posicionamiento del recinto para recibir eventos de alcance global, con la experiencia del público como eje central.