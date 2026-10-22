Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este jueves 22 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 18°, con una sensación térmica de 18°. La humedad se encuentra en un 49%, lo que proporciona un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el suroeste, con una presión atmosférica de 1014 hPa.

El clima hoy jueves 22 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 23°. Las condiciones climáticas serán favorables, con un cielo despejado durante la mayor parte del día. La humedad se mantendrá en un 49%, y el viento, aunque ligero, contribuirá a la sensación de frescura. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado en la provincia.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán cambios en el clima. Para el viernes 23 de octubre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 17°, con lluvias ligeras. El sábado 24 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 10° y 15°, con lluvias moderadas. El domingo 25 de octubre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 19°, con lluvias ligeras. El lunes 26 de octubre, las temperaturas serán de 13° a 23°, con nubes cubriendo el cielo. Finalmente, el martes 27 de octubre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 24°, con lluvias ligeras.