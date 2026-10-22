Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este jueves 22 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario.

Ahora

En este momento, el cielo de Rosario se encuentra cubierto por light rain, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 19°. La humedad es del 76%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el este, contribuyendo a la sensación de frescura en el ambiente. La presión atmosférica se sitúa en 1016 hPa.

El clima hoy jueves 22 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 21°. A lo largo del día, las lluvias ligeras continuarán, aunque se prevé que disminuyan hacia la tarde. La humedad alta persistirá, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada. El viento se mantendrá en torno a los 4 m/s, lo que ayudará a moderar el calor en las horas más cálidas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentan con variaciones en la temperatura. Para el viernes 23 de octubre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 25°, con cielo nublado. El sábado 24 de octubre, la mínima descenderá a 13° y la máxima será de 18°, también con cielo nublado. El domingo 25 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 19°, con posibilidad de lluvias ligeras. Para el lunes 26 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima alcanzará los 24°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el martes 27 de octubre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 26°, con cielo nublado.