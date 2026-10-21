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Premios Martín Fierro de Radio 2026: todos los ganadores de la noche

La gala se lleva adelante en Goldcenter de Parque Norte, con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio.

21/10/2026 | 21:40Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 21 de octubre (NA) -- La ceremonia de los premios Martín Fierro de Radio 2026, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), se está llevando a cabo en el Goldcenter de Parque Norte, bajo la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio, mientras que la alfombra roja fue presentada por Guido Záffora y Paula Varela.

En esta nueva edición, que resalta lo mejor de la radiofonía argentina, Radio Rivadavia se destaca con al menos ocho nominaciones en categorías relacionadas con la programación diaria y de interés general.

Los premios comprenden 32 categorías, siendo el máximo galardón el Martín Fierro de Oro, que en la última edición, correspondiente a 2025, fue otorgado a Beto Casella por su programa "Nadie nos para" en Rock & Pop.

El presidente de APTRA, Luis Ventura, inauguró la gala reafirmando la importancia de esta premiación y subrayó la presencia de los referentes más destacados de la radiofonía argentina.

Los ganadores son...

Programa musical en AM

La trama celeste (Alfredo Rosso – La 750)

Columnista de espectáculos

Marcela Tauro (No está todo dicho y El club del Moro – FM La 100)

Mejor labor en operación

Gabriel Marsili (FM Los40)

Labor humorística

Pachu Peña (Re tarde – FM Pop)

Relator deportivo

Gabriel Anello (Mitre)

Mejor labor en producción

Lucas Colautti (Mañana Sylvestre – Radio 10)

Lectura rápida

¿Qué son los premios Martín Fierro de Radio?
Son una ceremonia que reconoce lo mejor de la radiofonía argentina, organizada por APTRA.

¿Dónde se lleva a cabo la gala?
En Goldcenter de Parque Norte, Buenos Aires.

¿Quiénes son los conductores del evento?
Luciana Rubinska y Luis Novaresio son los encargados de la conducción.

¿Cuál fue el programa ganador del Martín Fierro de Oro en 2025?
El galardón fue otorgado a Nadie nos para, conducido por Beto Casella en Rock & Pop.

¿Qué categorías se premiaron?
Se premiaron 32 categorías, incluyendo programas musicales, columnistas de espectáculos y labor en producción.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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