Premios Martín Fierro de Radio 2026: todos los ganadores de la noche
La gala se lleva adelante en Goldcenter de Parque Norte, con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio.
FOTO: El Martín Fierro de Oro 2025 fue para Nadie Nos Para por Rock & Pop
Buenos Aires, 21 de octubre (NA) -- La ceremonia de los premios Martín Fierro de Radio 2026, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), se está llevando a cabo en el Goldcenter de Parque Norte, bajo la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio, mientras que la alfombra roja fue presentada por Guido Záffora y Paula Varela.
En esta nueva edición, que resalta lo mejor de la radiofonía argentina, Radio Rivadavia se destaca con al menos ocho nominaciones en categorías relacionadas con la programación diaria y de interés general.
Los premios comprenden 32 categorías, siendo el máximo galardón el Martín Fierro de Oro, que en la última edición, correspondiente a 2025, fue otorgado a Beto Casella por su programa "Nadie nos para" en Rock & Pop.
El presidente de APTRA, Luis Ventura, inauguró la gala reafirmando la importancia de esta premiación y subrayó la presencia de los referentes más destacados de la radiofonía argentina.
Los ganadores son...
Programa musical en AM
La trama celeste (Alfredo Rosso – La 750)
Columnista de espectáculos
Marcela Tauro (No está todo dicho y El club del Moro – FM La 100)
Mejor labor en operación
Gabriel Marsili (FM Los40)
Labor humorística
Pachu Peña (Re tarde – FM Pop)
Relator deportivo
Gabriel Anello (Mitre)
Mejor labor en producción
Lucas Colautti (Mañana Sylvestre – Radio 10)
Lectura rápida
¿Qué son los premios Martín Fierro de Radio?
Son una ceremonia que reconoce lo mejor de la radiofonía argentina, organizada por APTRA.
¿Dónde se lleva a cabo la gala?
En Goldcenter de Parque Norte, Buenos Aires.
¿Quiénes son los conductores del evento?
Luciana Rubinska y Luis Novaresio son los encargados de la conducción.
¿Cuál fue el programa ganador del Martín Fierro de Oro en 2025?
El galardón fue otorgado a Nadie nos para, conducido por Beto Casella en Rock & Pop.
¿Qué categorías se premiaron?
Se premiaron 32 categorías, incluyendo programas musicales, columnistas de espectáculos y labor en producción.
[Fuente: Noticias Argentinas]