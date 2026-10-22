Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este jueves 22 de octubre

Este jueves 22 de octubre, el clima en Córdoba se caracterizará por temperaturas agradables y un cielo con nubes rotas. La temperatura actual es de 21°, con una sensación térmica de 21°. La humedad se sitúa en un 66%, lo que puede generar una sensación de calor moderada. El viento sopla a 2 m/s desde el este, favoreciendo una buena visibilidad de 10 kilómetros.

En cuanto a las temperaturas del día, se prevé una mínima de 19° y una máxima que alcanzará los 31°. Las condiciones climáticas serán ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado debido a la humedad presente.

El pronóstico extendido para los próximos días indica que el viernes 23 de octubre, la temperatura mínima será de 17° y la máxima de 28°, con cielo mayormente nublado. Para el sábado 24 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 18°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 25 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 11° y 23°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el lunes 26 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 22°, con cielo mayormente nublado.

En resumen, se espera un jueves cálido en Córdoba, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque es importante estar atentos a los cambios en el clima para los días siguientes.