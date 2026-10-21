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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 21 de octubre

Los valores del dólar en Argentina continúan su fluctuación. Hoy, el oficial se encuentra a $1.545 para la venta, mientras que el blue cotiza a $1.570. Información al día sobre el mercado de divisas.

21/10/2026 | 16:00Redacción Cadena 3

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Este miércoles 21 de octubre de 2026, el **dólar oficial** se cotiza en $1.495 para la compra y **$1.545** para la venta. Este tipo de cambio es el que se establece por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y es el que se utiliza para transacciones formales en el país.

El **dólar blue**, que funciona en el mercado paralelo, presenta una compra a **$1.550** y una venta en **$1.570**, mostrando una tendencia a la alza que puede reflejar la incertidumbre económica y política actual. Esta diferencia de precios es un indicador de la falta de confianza en el peso y una muestra de cómo la inflación impacta en la economía cotidiana de los argentinos.

Por otro lado, el **dólar mayorista** se encuentra en **$1.518** para la compra y **$1.527** para la venta, y es el valor que las empresas utilizan para sus transacciones internacionales, a menudo manteniéndose por debajo del blue. El **dólar bolsa**, que permite a los ahorristas comprar divisas a través de la compra de acciones o bonos en pesos, se ubica en **$1.546,4** para la compra y **$1.547,6** para la venta.

Además, el **contado con liquidación (CCL)**, que se utiliza para transferir dinero al exterior legalmente, se comercializa a **$1.633,1** de compra y **$1.633,6** de venta. Este valor es significativo para aquellos que buscan proteger sus ahorros de la devaluación del peso argentino.

En el ámbito de las criptomonedas, el **dólar cripto** se establece en **$1.629,48** para la compra y **$1.631,79** para la venta, representando una opción alternativa de inversión frente a la inestabilidad del mercado tradicional.

Por último, el **dólar tarjeta**, utilizado para compras en el exterior y servicios de streaming, presenta una compra a **$1.943,5** y una venta que llega a **$2.008,5**. Este valor incluye impuestos adicionales y es un dato a tener en cuenta para quienes planean viajar o realizar gastos fuera del país.

El comportamiento del dólar está afectado por diversos factores, entre ellos la inflación, la confianza en la economía, las políticas monetarias del gobierno y el contexto internacional. El déficit fiscal y la presión de la deuda son temas predominantes que influyen en la cotización de la divisa estadounidense.

Lectura rápida

¿Cuál es el dólar oficial hoy?
El dólar oficial se encuentra a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta.

¿Qué cotiza el dólar blue?
El dólar blue cotiza a $1.550 de compra y $1.570 de venta.

¿Cuál es el valor del dólar mayorista?
El dólar mayorista se ubica en $1.518 para compra y $1.527 para venta.

¿A cuánto está el contado con liquidación?
El CCL se comercializa a $1.633,10 de compra y $1.633,60 de venta.

¿Cómo afecta la cotización del dólar a la economía?
La cotización del dólar impacta en la inflación, el ahorro y la confianza en la economía argentina.

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