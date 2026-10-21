El 18° Coloquio Industrial de la UIC comienza este jueves y suma a Diego Santilli a su agenda

Este jueves 22 de octubre se realizará el 18° Coloquio Industrial de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), en el Centro de Convenciones Córdoba, con una agenda que reunirá a autoridades nacionales y provinciales, empresarios y especialistas para analizar el escenario económico y político, la competitividad y las transformaciones que atraviesa el sector productivo.

Como novedad, Diego Santilli, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, se suma al programa con una entrevista virtual, que será moderada por Sergio Suppo, director periodístico de Cadena 3 Argentina. También participará presencialmente Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, en una entrevista a cargo del mismo periodista.

La jornada comenzará con la presentación de “Cinco formas de hacer industria”, a cargo de Josefina Schapira, CEO de Perspectivas Sociales, y la apertura institucional de José Manuali, presidente de la UIC, y Martín Llaryora, gobernador de Córdoba.

El análisis económico estará a cargo de Miguel A. Kiguel, director ejecutivo de Econviews, con su conferencia “Panorama económico y financiero”. La transformación tecnológica y los desafíos industriales serán abordados por Tim Lillie y Pepe Cafferata, socios de McKinsey & Company, junto a referentes de Grupo Arcor y Renault, quienes compartirán experiencias sobre gestión, operaciones y competitividad.

El programa también incluirá la participación de Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA); la mirada sobre la coyuntura política de Martín Rodríguez Yebra, secretario de Redacción de La Nación y columnista de LN+; y el análisis internacional de Andrés Repetto, quien presentará la conferencia “La era del Caos”. La jornada contará, además, con las palabras de Daniel Passerini, intendente de la ciudad de Córdoba.

Bajo el lema “Hacer Futuro. En un mundo que cambia, la industria transforma”, el Coloquio propone un espacio de encuentro e intercambio para reflexionar sobre el presente y el futuro de la industria argentina, sus desafíos y las oportunidades para impulsar el desarrollo productivo.