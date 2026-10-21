Damián Córdoba hizo bailar a 8 mil personas y encendió el nuevo ciclo de cuarteto en los barrios
El “Wacho” desató una fiesta en El Buen Pastor para presentar el programa que llevará shows a las plazas cordobesas. El ciclo arrancará este sábado en barrio SEP.
21/10/2026 | 10:41Redacción Cadena 3
FOTO: Damián Córdoba hizo bailar a una multitud en el Buen Pastor.
Córdoba.— Más de 8.000 personas colmaron este martes los alrededores del Paseo del Buen Pastor para presenciar el show gratuito de Damián Córdoba, evento que funcionó como punto de partida para el lanzamiento de “Rumbo a los festivales con vos”, la nueva iniciativa de la Agencia Córdoba Cultura impulsada para llevar espectáculos musicales y actividades recreativas directo a los barrios de la ciudad.
Custodiado por las esculturas de La Mona Jiménez y Rodrigo, el cantante repasó sus grandes éxitos —como “Te pido que la dejes” y “Vete con él”— en una previa multitudinaria antes de la celebración por sus 26 años de carrera, que tendrá lugar este sábado 24 en el complejo Forja.
Durante la jornada, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, acompañó al artista sobre el escenario y destacó al género tucumano-cordobés como un pilar identitario fundamental de la provincia.
El programa sociocultural tendrá su primera fecha oficial en los barrios este mismo sábado 24, a partir de las 17:00, en el Polideportivo de barrio SEP (Pablo Balustra 113).
El evento inaugural contará con juegos, entretenimientos para la familia y un cierre musical a cargo del grupo Monada junto a otros artistas locales.
Lectura rápida
¿Qué evento tuvo lugar en Córdoba? El show gratuito de Damián Córdoba en el Paseo del Buen Pastor.
¿Quién impulsó la nueva iniciativa cultural? La Agencia Córdoba Cultura.
¿Cuándo se celebrará el evento por los 26 años de carrera de Damián Córdoba? Este sábado 24.
¿Dónde se llevará a cabo la primera fecha oficial del programa sociocultural? En el Polideportivo de barrio SEP.
¿Qué actividades se ofrecerán en el evento inaugural? Juegos, entretenimientos para la familia y un cierre musical a cargo del grupo Monada.