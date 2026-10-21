Milei se quedó sin reunión con el rey de España en medio de otro cruce con Pedro Sánchez

FOTO: El rey Felipe VI saluda a Milei el día antes de su asunción presidencial, en 2023.

El presidente Javier Milei no logró concretar una reunión con Felipe VI durante su visita a Madrid. La Casa Real española recordó que la práctica habitual para las visitas de jefes de Estado establece que una audiencia con el monarca debe estar acompañada por un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según informó la agencia EFE, fuentes del Palacio de la Zarzuela señalaron que el Gobierno argentino transmitió de manera informal el interés de Milei por reunirse con el rey. La respuesta fue la misma que en anteriores ocasiones: la cita debe incluir también una reunión con el jefe del Ejecutivo español.

Milei, en cambio, atribuyó la ausencia del encuentro a dificultades para coordinar las agendas. Durante una actividad organizada por Nueva Economía Fórum, aseguró que mantiene una "excelente relación" con Felipe VI y expresó su intención de visitarlo en otro viaje.

"Hemos estado juntos recientemente en Perú y en Colombia, no es una cuestión de no voluntad sino que es una cuestión de imposibilidad de agendas", sostuvo el mandatario argentino.

En la misma actividad, ratificó su rechazo a reunirse con Sánchez, a quien llamó "impresentable dictador", "delincuente" y "corrupto". También afirmó que el liberalismo debe sacar a los socialistas "a patadas".

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"Cuando vengo a España no voy a ir a ver a un delincuente ladrón como Pedro Sánchez, porque no estoy dispuesto a tener que coserme los bolsillos para no salir expoliado", expresó.

La agenda de Milei en Madrid incluye una actividad en la Universidad Rey Juan Carlos, contactos con representantes de la Fundación Disenso, vinculada a Vox, y una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El presidente argentino y Felipe VI habían mantenido contactos informales durante sus recientes visitas a Perú y Colombia. También se reunieron en diciembre de 2023, cuando el monarca viajó a Buenos Aires para asistir a la asunción de Milei.

Tras los ataques del mandatario argentino, Sánchez compartió en sus redes sociales una imagen en la que aparecía escuchando "Fanático", de Lali Espósito, la cantante que protagonizó distintos cruces públicos con Milei. "Camino de Burgos con este temazo argentino de Lali", escribió el presidente del Gobierno español.

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