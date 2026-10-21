Los exámenes de ingreso a las escuelas públicas de Salta ya no serán eliminatorios

Los exámenes de ingreso a las escuelas públicas de Salta no podrán ser eliminatorios, según afirmó el supervisor del Ministerio de Educación, Andrés Isola. Las evaluaciones deberán tener una finalidad nivelatoria o de fortalecimiento de las trayectorias escolares.

En diálogo con Cadena 3, el funcionario explicó que los establecimientos pueden informar la cantidad de lugares disponibles para el próximo ciclo lectivo. "Las escuelas pueden publicar cuántas son las vacantes con las que cuentan para el ingreso al siguiente año", señaló.

Sin embargo, aclaró que el resultado de una evaluación no puede utilizarse como criterio de exclusión. "El examen no podrá ser eliminatorio", remarcó.

Según indicó Isola, las instituciones ya comenzaron a implementar este enfoque. Algunas habilitaron formularios en línea para registrar a los postulantes y establecer contacto con ellos.

El objetivo es que las evaluaciones permitan identificar los conocimientos que necesitan refuerzo y acompañar a los estudiantes, sin que sus resultados les impidan acceder a la educación pública.

Informe de Elisa Zamora.