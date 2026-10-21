Facundo Moyano y Candela Arizaga, citados a declarar en la misma jornada judicial
Mientras Arizaga se presentará este jueves a las 13.00, Moyano deberá hacer lo propio a las 10.00, en el marco de una causa por violencia de género.
FOTO: Facundo Moyano y Candela Arizaga, citados a declarar en la misma jornada judicial
Buenos Aires, 21 de octubre (NA) -- El gremialista Facundo Moyano fue convocado a declarar este jueves 22 de octubre a las 10.00, en el contexto de la causa en la que se lo imputa por supuesta violencia de género y privación ilegítima de la libertad. Esta citación se produce tras el pedido de la defensa de Moyano, quien solicitó que se levantaran las medidas restrictivas impuestas sobre Candela Arizaga, la influencer con quien mantiene una relación y que también está involucrada en el caso.
La defensa argumenta que tanto Moyano como Arizaga desean retomar su vínculo, lo que motivó la solicitud ante la justicia. En este sentido, la joven deberá presentarse a la misma sede judicial a las 13.00, luego de no haber asistido a la audiencia programada para el 19 de octubre, donde iba a ser evaluada por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD).
El abogado de Arizaga, Roberto Herrera, explicó que la fiscal Florencia Nocerez rechazó la justificación de la ausencia de su clienta y, en consecuencia, se fijó una nueva fecha para su declaración. La audiencia de este jueves tiene como objetivo esclarecer la situación actual de Arizaga, así como los detalles de un reciente viaje que realizó a Europa con Moyano, a pesar de que la perimetral sigue vigente en Argentina.
Lectura rápida
¿Qué se está investigando?
Se investiga a Facundo Moyano por supuesta violencia de género y privación ilegítima de la libertad.
¿Cuándo deberán declarar?
Moyano debe presentarse el 22 de octubre a las 10.00 y Arizaga a las 13.00 del mismo día.
¿Quiénes son los involucrados?
Los involucrados son el gremialista Facundo Moyano y la influencer Candela Arizaga.
¿Qué sucedió con Arizaga el 19 de octubre?
Arizaga no asistió a la audiencia programada para su evaluación en la Oficina de Violencia Doméstica.
¿Cuál es el objetivo de la audiencia?
El objetivo es conocer la situación actual de Arizaga y detalles sobre su viaje a Europa con Moyano.
[Fuente: Noticias Argentinas]