Facundo Moyano y Candela Arizaga, citados a declarar en la misma jornada judicial

Buenos Aires, 21 de octubre (NA) -- El gremialista Facundo Moyano fue convocado a declarar este jueves 22 de octubre a las 10.00, en el contexto de la causa en la que se lo imputa por supuesta violencia de género y privación ilegítima de la libertad. Esta citación se produce tras el pedido de la defensa de Moyano, quien solicitó que se levantaran las medidas restrictivas impuestas sobre Candela Arizaga, la influencer con quien mantiene una relación y que también está involucrada en el caso.

La defensa argumenta que tanto Moyano como Arizaga desean retomar su vínculo, lo que motivó la solicitud ante la justicia. En este sentido, la joven deberá presentarse a la misma sede judicial a las 13.00, luego de no haber asistido a la audiencia programada para el 19 de octubre, donde iba a ser evaluada por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD).

El abogado de Arizaga, Roberto Herrera, explicó que la fiscal Florencia Nocerez rechazó la justificación de la ausencia de su clienta y, en consecuencia, se fijó una nueva fecha para su declaración. La audiencia de este jueves tiene como objetivo esclarecer la situación actual de Arizaga, así como los detalles de un reciente viaje que realizó a Europa con Moyano, a pesar de que la perimetral sigue vigente en Argentina.