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Camino a los festivales Notas

Así se vivirá República Folklore: tres escenarios, pista de baile y patio regional

El festival se llevará a cabo el 21 y 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad.

21/10/2026 | 17:33Redacción Cadena 3

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República Folklore se realizará el 21 y 22 de noviembre. (Foto: Prensa/Festival)

FOTO: República Folklore se realizará el 21 y 22 de noviembre. (Foto: Prensa/Festival)

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A 30 días del debut, el festival República Folklore mostró en un video oficial cómo se armará el predio del Parque de la Ciudad para las jornadas del 21 y 22 de noviembre.

La organización anticipó que el espacio se organizará en torno a tres escenarios principales, con más de 50 voces y shows que se extenderán de sol a luna. Habrá más de 12 horas de música por día.

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Además de los escenarios, el festival sumará espacios pensados para el encuentro y la tradición:

La Pulpeña: una pista de baile con guitarreadas compartidas y charlas.
El Patio Regional: con cocina auténtica de distintas provincias y un mercado de artesanías.

La propuesta busca que el público viva el folklore más allá de los shows, con peñas, gastronomía federal y un espíritu de celebración colectiva.

República Folklore se realizará íntegramente en el Parque de la Ciudad (Villa Soldati, Ciudad de Buenos Aires). Entre las figuras confirmadas figuran Chaqueño Palavecino, Soledad, Cazzu y Los Tekis (sábado 21), y Abel Pintos, Los Nocheros y Soledad (domingo 22), junto a más de 50 artistas en total.

Lectura rápida

¿Qué es el festival? Es el festival República Folklore, que se llevará a cabo en el Parque de la Ciudad.

¿Quiénes se presentarán? Artistas como Chaqueño Palavecino, Soledad, Cazzu, Los Tekis, Abel Pintos y Los Nocheros.

¿Cuándo se realizará? El festival se realizará el 21 y 22 de noviembre.

¿Dónde se llevará a cabo? En el Parque de la Ciudad, ubicado en Villa Soldati, Ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo se pueden conseguir las entradas? A través de All Access, con un costo de $100.000 por día o $180.000 por el abono de las dos jornadas.

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