Así se vivirá República Folklore: tres escenarios, pista de baile y patio regional

A 30 días del debut, el festival República Folklore mostró en un video oficial cómo se armará el predio del Parque de la Ciudad para las jornadas del 21 y 22 de noviembre.

La organización anticipó que el espacio se organizará en torno a tres escenarios principales, con más de 50 voces y shows que se extenderán de sol a luna. Habrá más de 12 horas de música por día.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además de los escenarios, el festival sumará espacios pensados para el encuentro y la tradición:

• La Pulpeña: una pista de baile con guitarreadas compartidas y charlas.

• El Patio Regional: con cocina auténtica de distintas provincias y un mercado de artesanías.

La propuesta busca que el público viva el folklore más allá de los shows, con peñas, gastronomía federal y un espíritu de celebración colectiva.

República Folklore se realizará íntegramente en el Parque de la Ciudad (Villa Soldati, Ciudad de Buenos Aires). Entre las figuras confirmadas figuran Chaqueño Palavecino, Soledad, Cazzu y Los Tekis (sábado 21), y Abel Pintos, Los Nocheros y Soledad (domingo 22), junto a más de 50 artistas en total.