Video: un rayo fulminó a cuatro caballos de polo en plena práctica en el Jockey Club de San Isidro
El dramático hecho sucedió durante las tormentas eléctricas que azotaron la zona. Imágenes sensibles.
FOTO: Un rayo causa la muerte de cuatro yeguas de polo en el Jockey Club de San Isidro
Un rayo causó la muerte de cuatro yeguas de polo en el Jockey Club de San Isidro, generando conmoción en el establecimiento. Este trágico incidente ocurrió el miércoles durante las tormentas eléctricas que afectaron la región.
Según se informó, el impacto del rayo se produjo en el suelo mientras se llevaba a cabo una práctica en la cancha 6 del club. En ese momento, un cuidador se encontraba con los animales, y debido a la fuerza del rayo, fue lanzado a varios metros de distancia, requiriendo atención médica.
El balance del incidente reportó la muerte de cuatro yeguas, mientras que otras dos lograron sobrevivir al fuerte impacto. La situación ha generado una profunda tristeza y preocupación entre los miembros del club y la comunidad ecuestre.
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??UN RAYO MATÓ A 4 CABALLOS EN EL HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO
???La descarga cayó durante una tormenta en una cancha de polo del predio. Cuatro yeguas murieron, otras dos resultaron heridas y el petisero sobrevivió al impacto.
#A24 https://t.co/CoX7Uk1xBp— A24.com (@A24COM) October 21, 2026
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el Jockey Club de San Isidro?
Un rayo mató a cuatro yeguas de polo durante una tormenta eléctrica.
¿Cuándo sucedió el hecho?
El incidente tuvo lugar el miércoles 21 de octubre.
¿Dónde se produjo el accidente?
En la cancha 6 del Jockey Club de San Isidro.
¿Qué pasó con el cuidador?
El cuidador fue lanzado a varios metros debido al impacto y recibió atención médica.
¿Cuántas yeguas sobrevivieron?
Dos yeguas lograron sobrevivir al fuerte impacto del rayo.
[Fuente: Noticias Argentinas]