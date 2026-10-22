Caso Nancy Godoy: dos nuevos detenidos en la investigación por la desaparición de la docente
Este miércoles por la noche fueron arrestados los peones Ireneo Zarza y Sandoval, por lo que ya son cinco los detenidos que tiene la causa.
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Buenos Aires, 22 de octubre (NA) – En el marco de la investigación por la desaparición de Nancy Godoy en la provincia de Corrientes, se registraron dos nuevas detenciones, lo que permite a la Fiscalía buscar cerrar el círculo sobre los hechos que rodean el caso.
Fuentes vinculadas a la causa confirmaron que, en la noche de este miércoles, se llevaron a cabo varios allanamientos que resultaron en la captura de los peones Ireneo Zarza y Sandoval.
Con estos arrestos, el número total de detenidos en la causa asciende a cinco. La investigación continúa en desarrollo mientras las autoridades intentan esclarecer lo ocurrido con la docente.
Noticia en desarrollo...
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué ocurrió recientemente en el caso de Nancy Godoy?
Se realizaron dos nuevas detenciones en la investigación por la desaparición de la docente.
¿Quiénes fueron detenidos?
Los peones Ireneo Zarza y Sandoval fueron arrestados en relación al caso.
¿Cuántos detenidos hay en total?
Con estos arrestos, ya son cinco los detenidos en la causa.
¿Dónde se produjo la desaparición?
La desaparición de Nancy Godoy tuvo lugar en la provincia de Corrientes.
¿Qué busca la Fiscalía con estas detenciones?
La Fiscalía busca cerrar el círculo sobre lo sucedido con la docente.
[Fuente: Noticias Argentinas]