En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Caso Nancy Godoy: dos nuevos detenidos en la investigación por la desaparición de la docente

Este miércoles por la noche fueron arrestados los peones Ireneo Zarza y Sandoval, por lo que ya son cinco los detenidos que tiene la causa.

22/10/2026 | 08:48Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Caso Nancy Godoy: dos nuevos detenidos en la investigación por la desaparición de la docente

FOTO: Caso Nancy Godoy: dos nuevos detenidos en la investigación por la desaparición de la docente

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 22 de octubre (NA) – En el marco de la investigación por la desaparición de Nancy Godoy en la provincia de Corrientes, se registraron dos nuevas detenciones, lo que permite a la Fiscalía buscar cerrar el círculo sobre los hechos que rodean el caso.

Fuentes vinculadas a la causa confirmaron que, en la noche de este miércoles, se llevaron a cabo varios allanamientos que resultaron en la captura de los peones Ireneo Zarza y Sandoval.

Con estos arrestos, el número total de detenidos en la causa asciende a cinco. La investigación continúa en desarrollo mientras las autoridades intentan esclarecer lo ocurrido con la docente.

Noticia en desarrollo...

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió recientemente en el caso de Nancy Godoy?
Se realizaron dos nuevas detenciones en la investigación por la desaparición de la docente.

¿Quiénes fueron detenidos?
Los peones Ireneo Zarza y Sandoval fueron arrestados en relación al caso.

¿Cuántos detenidos hay en total?
Con estos arrestos, ya son cinco los detenidos en la causa.

¿Dónde se produjo la desaparición?
La desaparición de Nancy Godoy tuvo lugar en la provincia de Corrientes.

¿Qué busca la Fiscalía con estas detenciones?
La Fiscalía busca cerrar el círculo sobre lo sucedido con la docente.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf