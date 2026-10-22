FOTO: Caso Nancy Godoy: dos nuevos detenidos en la investigación por la desaparición de la docente

Buenos Aires, 22 de octubre (NA) – En el marco de la investigación por la desaparición de Nancy Godoy en la provincia de Corrientes, se registraron dos nuevas detenciones, lo que permite a la Fiscalía buscar cerrar el círculo sobre los hechos que rodean el caso.

Fuentes vinculadas a la causa confirmaron que, en la noche de este miércoles, se llevaron a cabo varios allanamientos que resultaron en la captura de los peones Ireneo Zarza y Sandoval.

Con estos arrestos, el número total de detenidos en la causa asciende a cinco. La investigación continúa en desarrollo mientras las autoridades intentan esclarecer lo ocurrido con la docente.

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Agencia NA