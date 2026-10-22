Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este jueves 22 de octubre

Este jueves 22 de octubre, el clima en Tucumán se caracteriza por un ambiente cálido y nublado. La temperatura actual es de 26°, con una sensación térmica que se mantiene en el mismo valor. La humedad es del 61%, lo que genera una sensación de calor más intensa. La visibilidad es de 9000 metros y el viento sopla a 3.09 m/s desde el oeste-suroeste.

En cuanto a las temperaturas para hoy, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 33°. A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría influir en la percepción de la temperatura. La presión atmosférica se sitúa en 1006 hPa, lo que indica condiciones relativamente estables.

El pronóstico extendido para los próximos días indica que el viernes 23 de octubre habrá una mínima de 20° y una máxima de 23°, con probabilidades de lluvias ligeras. El sábado 24 de octubre, las temperaturas descenderán, alcanzando una mínima de 13° y una máxima de 20°, también con posibilidad de lluvias. El domingo 25 de octubre se espera una mínima de 12° y una máxima de 21°, continuando con la tendencia de lluvias ligeras.

Para el lunes 26 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el martes 27 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 29°, con algunas nubes dispersas. Estos cambios en el clima reflejan un patrón de inestabilidad que podría afectar las actividades al aire libre en la región.