Trabajadores golondrinas tucumanos buscan empleo estacional en otras provincias argentinas

Entre 20 y 22.000 trabajadores golondrinas tucumanos emigran a otras provincias tras finalizar la campaña del citrus. Buscan empleos estacionales en Río Negro, Neuquén, Mendoza, Catamarca y La Rioja.

Germán Ferrari, delegado regional de UATRE, confirmó que el gobierno provincial se comprometió a brindar colectivos gratuitos para facilitar el traslado de las familias. La medida busca paliar el parate de la actividad citrícola que emplea a 50.000 personas en la provincia.

Ferrari indica que ya disponen del padrón para el beneficio de los planes intercosecha. Los cobros se prevén para finales de noviembre, tras un año complicado por intensas lluvias que afectaron cosechas alternativas como la de la frutilla.

Informe de Gabriel Melián