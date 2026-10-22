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Trabajadores golondrinas tucumanos buscan empleo estacional en otras provincias argentinas

Trabajadores golondrinas de Tucumán buscarán empleos en otras provincias tras la campaña del Citrus, con apoyo del gobierno provincial.

22/10/2026 | 15:27Redacción Cadena 3

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    Audio. Trabajadores golondrinas tucumanos buscan nuevas oportunidades en otras provincias argentinas

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Entre 20 y 22.000 trabajadores golondrinas tucumanos emigran a otras provincias tras finalizar la campaña del citrus. Buscan empleos estacionales en Río Negro, Neuquén, Mendoza, Catamarca y La Rioja.

Germán Ferrari, delegado regional de UATRE, confirmó que el gobierno provincial se comprometió a brindar colectivos gratuitos para facilitar el traslado de las familias. La medida busca paliar el parate de la actividad citrícola que emplea a 50.000 personas en la provincia.

Ferrari indica que ya disponen del padrón para el beneficio de los planes intercosecha. Los cobros se prevén para finales de noviembre, tras un año complicado por intensas lluvias que afectaron cosechas alternativas como la de la frutilla.

Informe de Gabriel Melián

Lectura rápida

¿Cuántos trabajadores golondrinas emigran? Entre 20 y 22.000 trabajadores golondrinas tucumanos emigran a otras provincias.

¿Quién confirmó la medida de transporte? Germán Ferrari, delegado regional de UATRE, confirmó la medida de transporte.

¿Qué provincias buscan empleos estacionales? Buscan empleos estacionales en Río Negro, Neuquén, Mendoza, Catamarca y La Rioja.

¿Cuándo se prevén los cobros de los planes intercosecha? Los cobros se prevén para finales de noviembre.

¿Por qué se implementa el transporte gratuito? La medida busca paliar el parate de la actividad citrícola que emplea a 50.000 personas en la provincia.

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