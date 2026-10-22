Ana Gabriel regresa a Argentina con su gira "Claro de Luna" el 5 de abril de 2027

Buenos Aires, 22 octubre (NA) -- La icónica cantante y compositora mexicana Ana Gabriel volverá a Argentina con su gira "Claro de Luna", una de las más emotivas de su trayectoria.

La artista se reencontrará con su público el próximo 5 de abril en el Movistar Arena de Buenos Aires. Las entradas estarán a la venta a partir del viernes 23 de octubre a las 10:00 en www.movistararena.com.ar.

Con más de 50 años de carrera, Ana Gabriel ha conquistado audiencias a nivel mundial gracias a su inconfundible voz y éxitos atemporales como "Simplemente Amigos", "Quién Como Tú", "Ay Amor", "El Cigarrillo" y "Luna".

La artista multi-platino, conocida por sus intensas interpretaciones, comenzará su nueva gira en Guadalajara, México, el 5 de febrero de 2027, y recorrerá 16 ciudades principales en México, Sudamérica y Puerto Rico.

Con más de 40 millones de discos vendidos y múltiples nominaciones a los Grammy y Latin Grammy, Ana Gabriel es considerada un fenómeno cultural. Su mezcla de ranchera, pop y baladas latinas genera una conexión emocional con su público, ofreciendo narrativas profundas y auténticas.

Esta gira promete ser una velada inolvidable, llena de música sincera y recuerdos entrañables. Para sus seguidores, este evento representa no solo un concierto, sino un reencuentro tan esperado y una celebración con aquellos que han compartido su trayectoria.