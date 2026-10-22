Ana Gabriel regresa a Argentina con su gira "Claro de Luna" el 5 de abril de 2027
La reconocida cantante mexicana Ana Gabriel se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires el 5 de abril. Las entradas estarán disponibles desde el 23 de octubre.
FOTO: Ana Gabriel vuelve a Argentina.
Buenos Aires, 22 octubre (NA) -- La icónica cantante y compositora mexicana Ana Gabriel volverá a Argentina con su gira "Claro de Luna", una de las más emotivas de su trayectoria.
La artista se reencontrará con su público el próximo 5 de abril en el Movistar Arena de Buenos Aires. Las entradas estarán a la venta a partir del viernes 23 de octubre a las 10:00 en www.movistararena.com.ar.
Con más de 50 años de carrera, Ana Gabriel ha conquistado audiencias a nivel mundial gracias a su inconfundible voz y éxitos atemporales como "Simplemente Amigos", "Quién Como Tú", "Ay Amor", "El Cigarrillo" y "Luna".
La artista multi-platino, conocida por sus intensas interpretaciones, comenzará su nueva gira en Guadalajara, México, el 5 de febrero de 2027, y recorrerá 16 ciudades principales en México, Sudamérica y Puerto Rico.
Con más de 40 millones de discos vendidos y múltiples nominaciones a los Grammy y Latin Grammy, Ana Gabriel es considerada un fenómeno cultural. Su mezcla de ranchera, pop y baladas latinas genera una conexión emocional con su público, ofreciendo narrativas profundas y auténticas.
Esta gira promete ser una velada inolvidable, llena de música sincera y recuerdos entrañables. Para sus seguidores, este evento representa no solo un concierto, sino un reencuentro tan esperado y una celebración con aquellos que han compartido su trayectoria.
Lectura rápida
¿Quién es Ana Gabriel?
Una cantante y compositora mexicana reconocida por su potente voz y éxitos en la música latina.
¿Cuándo se presentará en Argentina?
El 5 de abril de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires.
¿Dónde se venderán las entradas?
Las entradas estarán disponibles en www.movistararena.com.ar a partir del 23 de octubre.
¿Qué caracteriza a su música?
Su fusión de ranchera, pop y baladas latinas, que resuena con emociones profundas.
¿Qué representa esta gira para sus fans?
Un reencuentro esperado y una celebración compartida con su público fiel.
[Fuente: Noticias Argentinas]