En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Argentina

En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Ana Gabriel regresa a Argentina con su gira "Claro de Luna" el 5 de abril de 2027

La reconocida cantante mexicana Ana Gabriel se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires el 5 de abril. Las entradas estarán disponibles desde el 23 de octubre.

22/10/2026 | 16:42Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Ana Gabriel vuelve a Argentina.

FOTO: Ana Gabriel vuelve a Argentina.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 22 octubre (NA) -- La icónica cantante y compositora mexicana Ana Gabriel volverá a Argentina con su gira "Claro de Luna", una de las más emotivas de su trayectoria.

La artista se reencontrará con su público el próximo 5 de abril en el Movistar Arena de Buenos Aires. Las entradas estarán a la venta a partir del viernes 23 de octubre a las 10:00 en www.movistararena.com.ar.

Con más de 50 años de carrera, Ana Gabriel ha conquistado audiencias a nivel mundial gracias a su inconfundible voz y éxitos atemporales como "Simplemente Amigos", "Quién Como Tú", "Ay Amor", "El Cigarrillo" y "Luna".

La artista multi-platino, conocida por sus intensas interpretaciones, comenzará su nueva gira en Guadalajara, México, el 5 de febrero de 2027, y recorrerá 16 ciudades principales en México, Sudamérica y Puerto Rico.

Con más de 40 millones de discos vendidos y múltiples nominaciones a los Grammy y Latin Grammy, Ana Gabriel es considerada un fenómeno cultural. Su mezcla de ranchera, pop y baladas latinas genera una conexión emocional con su público, ofreciendo narrativas profundas y auténticas.

Esta gira promete ser una velada inolvidable, llena de música sincera y recuerdos entrañables. Para sus seguidores, este evento representa no solo un concierto, sino un reencuentro tan esperado y una celebración con aquellos que han compartido su trayectoria.

Lectura rápida

¿Quién es Ana Gabriel?
Una cantante y compositora mexicana reconocida por su potente voz y éxitos en la música latina.

¿Cuándo se presentará en Argentina?
El 5 de abril de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires.

¿Dónde se venderán las entradas?
Las entradas estarán disponibles en www.movistararena.com.ar a partir del 23 de octubre.

¿Qué caracteriza a su música?
Su fusión de ranchera, pop y baladas latinas, que resuena con emociones profundas.

¿Qué representa esta gira para sus fans?
Un reencuentro esperado y una celebración compartida con su público fiel.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf