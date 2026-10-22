FOTO: Sylvester Stallone sorprende a Nico Vázquez con una llamada por su papel en Rocky

Buenos Aires, 22 octubre (NA) -- A más de un año del estreno de "Rocky" en el teatro comercial, con Nico Vázquez interpretando al famoso boxeador, el actor argentino recibió una inesperada llamada de Sylvester Stallone, el icónico Rocky Balboa de la película original.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Vázquez reflexionó sobre la importancia de esta interacción con la leyenda del cine, a quien considera su "héroe" e "inspiración": "Imagínense por un segundo que un día suena el teléfono de sus casas y del otro lado está el héroe que los acompañó desde chicos. Bueno, pasó…", comenzó.

Según su relato, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la llamada tuvo lugar hace unas semanas de manera sorpresiva: "Estaba descansando en mi casa y sonó el teléfono. Atendí sin mirar, pensando que era una llamada más, pero era una videollamada. Y del otro lado estaba @officialslystallone. Sí, el mismísimo Sly. Rocky".

La conversación fue un "agradecimiento" por la adaptación teatral de la historia del boxeador: "Me llamaba para decirme que se sentía orgulloso de lo que habíamos hecho en Argentina con su obra maestra. Que habíamos logrado llevar Rocky al teatro de una manera tan real, tan humana y con tanto corazón".

En este sentido, Vázquez añadió sobre la charla: "Me felicitó por mi trabajo como actor, director y productor general, y también por el enorme esfuerzo de todos mis compañeros. Pero lo que podría haber sido una charla sobre teatro, cine y trabajo terminó convirtiéndose en una conversación sobre la vida".

Durante la conversación, Vázquez le expresó a Stallone que es "una de sus mayores inspiraciones": "Que Rocky es el personaje de mi vida, mi héroe favorito. Que fue mi papá quien me presentó aquella película cuando era chico y que después fui yo quien se la compartió a mi hermano Santi", escribió en su posteo.

Ambos actores compartieron una emotiva charla donde incluso hablaron de pérdidas: "Él también conoce ese dolor. Y en un momento me animé a mostrarle el tatuaje que llevo de Santi".

"Fueron diez minutos que voy a guardar en mi corazón para siempre", expresó. Para Vázquez, haber compartido esa llamada con Stallone le confirmó que detrás de la figura del actor hay una gran persona: "Pude afirmar que detrás de esa leyenda que tanto admiré toda mi vida hay un ser humano de una humildad, una sensibilidad y una grandeza enorme. Y entendí un poquito más por qué llegó tan lejos", destacó.

"Todavía me emociona recordar esa conversación. Quise compartirlo con ustedes porque sé que del otro lado hay muchísimas personas que sienten lo mismo que yo por Rocky, que crecieron con él, que se emocionaron, que encontraron fuerzas en su historia. Gracias, Sly. Por Rocky, por tu generosidad", concluyó.