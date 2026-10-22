Jonatan Andreani celebra los Martín Fierro de Radio Rivadavia y el talento de su equipo

FOTO: Jonatan Andreani celebró los Martín Fierro de Radio Rivadavia: "Reconocen el talento, el trabajo y la pasión"

Buenos Aires, 22 de octubre (NA) -- El director de Radio Rivadavia AM 630, Jonatan Andreani, manifestó su entusiasmo por los galardones obtenidos en los Martín Fierro de Radio, subrayando el notable momento que atraviesa la emisora, que fue reconocida por el icónico Rotativo del Aire, el programa Pan y Circo de Jonatan Viale y el trabajo de Willy Kohan.

"Estamos muy felices. Fue una noche de muchísima alegría para todos los que hacemos Radio Rivadavia. Estos premios son un reconocimiento al talento, al esfuerzo y al enorme compromiso de los profesionales que todos los días trabajan para hacer una radio de calidad", expresó Andreani.

En relación al premio al Mejor Servicio de Noticias, otorgado al Rotativo del Aire, el director enfatizó su relevancia histórica: "El Rotativo es mucho más que un servicio informativo. Es parte de la historia grande de la radio argentina, una marca que acompañó a generaciones de oyentes y que hoy sigue más vigente que nunca. Este premio nos emociona especialmente porque reconoce ese legado y el trabajo de quienes lo mantienen vivo todos los días".

Andreani también aplaudió los galardones individuales: "Me pone muy feliz el premio a Jonatan Viale por Pan y Circo, un programa que tiene una identidad muy fuerte y que es una pieza fundamental de nuestra programación. Y también el merecidísimo Martín Fierro a Willy Kohan como Mejor Columnista Económico, un profesional enorme, con una trayectoria y una capacidad extraordinaria para explicar la realidad económica".

"Quiero agradecer especialmente a Marcelo Figoli, Christian Werle, Julián Etcheverría y Jorge García por la confianza, el acompañamiento y el compromiso con el crecimiento de Radio Rivadavia. Y, por supuesto, a nuestros conductores, periodistas, locutores, productores, editores, redactores, movileros, operadores y técnicos. Cada uno, desde su lugar, hace posible que esta radio salga al aire todos los días", agregó.

Finalmente, Andreani resaltó: "Los premios nos llenan de orgullo, pero lo más importante es el equipo humano que tenemos. Rivadavia es una radio con una historia enorme y con un presente que nos entusiasma muchísimo. Disfrutamos estos reconocimientos y los tomamos como un impulso para seguir creciendo, innovando y haciendo la mejor radio posible".