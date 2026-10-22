Colapinto, mano a mano con Cadena 3: "Estas son las carreras del año que más espero"

Franco Colapinto llegó a las carreras del Circuito de las Américas con renovada motivación y confirmó que este tramo del calendario es su preferido de la temporada.

En una entrevista mano a mano con Cadena 3, el piloto argentino se mostró contento y con ganas de aprovechar el momento. “Bien, contento de estar acá. Creo que ya todos saben que son las carreras del año que más espero y que disfruto mucho. Estar cerca de casa, con tanta gente que me quiere y me banca, siempre es muy lindo”, señaló Colapinto. “Espero tener un buen finde”.

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El pilarense destacó el intenso trabajo de preparación en el simulador. Después de Singapur se trasladó de inmediato y pasó cuatro días junto al equipo. “Mucho trabajo con todos para intentar traer más performance, mejorar un poquito nuestros puntos débiles y entender el porqué de los problemas de las carreras pasadas. Creo que estaba más fuerte, fue un buen reset. Lo necesitábamos todos como equipo. Fueron tres carreras muy duras, un triple header que claramente lo perdimos, y es necesario ganar el que viene ahora”, explicó.

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Sobre el circuito, admitió que le gusta especialmente por las oportunidades de adelantamiento y por sus buenas actuaciones previas. Respecto a la grilla, no descartó una eventual penalización por los problemas mecánicos de las últimas fechas: “Hay que ver dónde largo. Si tengo que penalizar con los problemas que tuve y que se me rompieron un par de cosas del auto, capaz tengo que hacerlo. Estamos viendo para mañana, pero trabajaremos para tener un buen domingo y avanzar en la carrera”.

En cuanto a novedades técnicas, Colapinto aclaró que habrá alguna actualización menor, lejos de lo que significó el paquete de Zandvoort-Monza. “Estoy más que nada trabajando para mejorar algunos problemas que tenemos en el auto, como el objetivo de carga, para estar un poquito más cerca y mejorarlo”.

Finalmente, el piloto se refirió a su estado personal: “Bien, contento, con ganas de vuelta de subirme al auto. Estuve haciendo de todo menos tocar un auto de carrera: estuve en caballo, moto, dos ruedas. Así que nada, con ganas de subirme mañana y manejar”.

Entrevista de Guillermina Cardoso.