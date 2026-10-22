FOTO: Un camionero chocó en la autopista Rosario-Córdoba tras esquivar a una moto en contramano.

Un camión con acoplado terminó contra el cantero central de la autopista Rosario-Córdoba este jueves por la tarde, luego de que su conductor realizara una maniobra para evitar chocar contra una motocicleta que circulaba en contramano.

El episodio ocurrió alrededor de las 14, bajo la lluvia y en un contexto de intenso tránsito. No hubo personas heridas.

El vehículo de carga circulaba en sentido Córdoba-Rosario cuando, cerca de una salida de la autopista, el camionero advirtió que una moto había ingresado en contramano y avanzaba a muy baja velocidad por la calzada.

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Según precisaron a Cadena 3 Rosario en el lugar, la motocicleta se encontraba a unos 20 o 50 metros por delante del camión, una distancia que le dejó poco margen para reaccionar. El chofer intentó frenar, pero la situación se complicó por la cantidad de vehículos que circulaban en ese momento.

La lluvia agregó otro factor de riesgo. Cuando intentó reducir la velocidad, el acoplado comenzó a desplazarse lateralmente, en un movimiento conocido como tijera, que puede provocar la pérdida.

Además, se advirtió que un vuelco podría haber provocado consecuencias mucho más graves. Hasta el momento, no se reportaron personas heridas como consecuencia del siniestro.

Informe de Julián Maragliano.