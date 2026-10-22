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Un camionero chocó en la autopista Rosario-Córdoba tras esquivar a una moto en contramano

El siniestro ocurrió este jueves por la tarde, en medio de la lluvia y con intenso tránsito. Según relató el chofer, una motocicleta ingresó a la autopista en contramano y circulaba a baja velocidad. No se registraron heridos.   

22/10/2026 | 19:42Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

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Un camionero chocó en la autopista Rosario-Córdoba tras esquivar a una moto en contramano.

FOTO: Un camionero chocó en la autopista Rosario-Córdoba tras esquivar a una moto en contramano.

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Un camión con acoplado terminó contra el cantero central de la autopista Rosario-Córdoba este jueves por la tarde, luego de que su conductor realizara una maniobra para evitar chocar contra una motocicleta que circulaba en contramano.

El episodio ocurrió alrededor de las 14, bajo la lluvia y en un contexto de intenso tránsito. No hubo personas heridas.

El vehículo de carga circulaba en sentido Córdoba-Rosario cuando, cerca de una salida de la autopista, el camionero advirtió que una moto había ingresado en contramano y avanzaba a muy baja velocidad por la calzada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según precisaron a Cadena 3 Rosario en el lugar, la motocicleta se encontraba a unos 20 o 50 metros por delante del camión, una distancia que le dejó poco margen para reaccionar. El chofer intentó frenar, pero la situación se complicó por la cantidad de vehículos que circulaban en ese momento.

La lluvia agregó otro factor de riesgo. Cuando intentó reducir la velocidad, el acoplado comenzó a desplazarse lateralmente, en un movimiento conocido como tijera, que puede provocar la pérdida.

Además, se advirtió que un vuelco podría haber provocado consecuencias mucho más graves. Hasta el momento, no se reportaron personas heridas como consecuencia del siniestro.

Informe de Julián Maragliano.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la autopista Rosario-Córdoba? Un camión con acoplado chocó contra el cantero central tras evitar un choque con una motocicleta en contramano.

¿Quién estuvo involucrado en el incidente? El conductor del camión y el motociclista que circulaba en contramano.

¿Cuándo sucedió el accidente? El incidente ocurrió este jueves por la tarde, alrededor de las 14.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la autopista Rosario-Córdoba, cerca de una salida de la autopista.

¿Cómo se desarrollaron los hechos? El camionero intentó frenar al ver la moto, pero la lluvia y el tráfico dificultaron la maniobra.

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