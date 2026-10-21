Impactante choque triple en ruta 14 y la A012 activó código rojo: "Una desgracia con suerte"

Un siniestro vial que involucró a dos camiones y una Peugeot Partner se registró en la intersección de la ruta A012 y la ruta 14. Uno de los vehículos de carga volcó tras chocar con la camioneta y terminó impactando contra otro camión. El conductor quedó con una pierna atrapada y debió ser asistido por los bomberos. Se activó un código rojo para la intervención del helicóptero sanitario.

Martín, uno de los camioneros involucrados, relató al móvil de Cadena 3 Rosario cómo se produjo el accidente: “Venía una Partner circulando por la ruta 14, en la intersección con la ruta 12, un camión que venía en el sentido oeste-este, por la derecha de la Partner”. Según explicó, tras el choque el vehículo de carga perdió el control: “Cuando chocan, yo veo el accidente frente mío, oigo el accidente de la Partner con el camión y el camión pierde el control al impactar con la Partner y termina volcando y me termina impactando a mí en un costado del camión”.

El impacto contra su vehículo se produjo en la parte trasera del chasis. “El camión ya prácticamente volcado termina impactando casi sin velocidad”, precisó Martín, quien no sufrió lesiones de acuerdo con su relato.

Después del choque, el camionero ayudó a asistir al conductor del vehículo volcado, que había quedado atrapado. “Ahí tuvimos que asistirlo al principio para ver cómo estaba. El camión quedó en marcha, tratando de parar el camión”, contó. También destacó que los bomberos llegaron rápidamente para liberar al hombre, que tenía una pierna atrapada.

Sobre el estado de salud de los otros involucrados, Martín señaló que, en principio, no parecían presentar lesiones de gravedad. En relación con la conductora de la Partner, indicó: “En principio parecía no tener lesiones, después tenía una pequeña inflamación en la cara, consecuencia del mismo impacto”.

“Sí, gracias a Dios, una desgracia con suerte. Creo que no hay ningún lesionado ahora mismo”, resumió el camionero al describir lo ocurrido.

Informe de Julián Maragliano.