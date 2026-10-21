Allanamiento en Corrientes: hallan pertenencias de Nancy Godoy en casa de Rosa Leguizamón

Un allanamiento en la vivienda de Rosa Leguizamón, una de las detenidas en la investigación por la desaparición de Nancy Godoy en la provincia de Corrientes, resultó positivo al descubrir pertenencias de la docente, según confirmaron fuentes de la agencia Noticias Argentinas.

Este miércoles, la Policía llevó a cabo un allanamiento en la casa de Leguizamón, situada en la localidad correntina de Sauce, donde se incautaron "elementos que pertenecerían a la docente y que eran buscados desde el inicio de la investigación".

De acuerdo con la información disponible, los objetos recuperados incluyen una ojota y una campera, los cuales serán incorporados a la causa y sometidos a pericias para establecer su relación con la desaparición de Godoy.

En las últimas horas, se conoció que Leguizamón y su pareja, Nahuel Rojas, fueron detenidos tras declarar ante la Justicia, sumándose así al peón Ernesto Ezequiel Bordón. Estas detenciones fueron ordenadas por los fiscales Javier Mosquera y Andrea González, a raíz de presuntas contradicciones detectadas durante la investigación y otros elementos que la Justicia busca esclarecer.

Además, se ha informado que Zarza, quien supuestamente trabaja como capataz en la escuela rural, podría ser detenido, aunque esta información aún está pendiente de confirmación oficial.

La investigación sigue su curso y se espera que la Fiscalía proporcione más detalles sobre los elementos incautados y la situación procesal de los implicados.