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La Guerra Fría: un relato cautivador para escépticos de la historia

Juan Eslava Galán presenta una mirada fresca y amena sobre la Guerra Fría, un periodo que definió el siglo XX.

22/10/2026 | 07:00Redacción Cadena 3

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La Guerra Fría: un relato cautivador para escépticos de la historia

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La Guerra Fría se erige como uno de los capítulos más fascinantes y complejos del siglo XX, y en su nuevo libro, Juan Eslava Galán logra desmitificarlo con un enfoque accesible y entretenido. En "La Guerra Fría contada para escépticos", el autor nos invita a explorar un periodo marcado por espionaje, propaganda y conflictos encubiertos, que no solo enfrentó a Estados Unidos y a la Unión Soviética, sino que también moldeó el mundo contemporáneo.

Con un estilo narrativo que combina ironía y rigor histórico, Eslava Galán se posiciona como el divulgador más leído de España. Su capacidad para transformar la historia en un relato cautivador permite que los lectores se adentren en un universo de conspiraciones y ambiciones políticas sin caer en la solemnidad. Este libro es parte de la exitosa serie "Historia contada para escépticos", que busca acercar la historia a un público amplio, despojándola de tecnicismos y presentándola de forma amena.

La Guerra Fría no fue solo un enfrentamiento militar; fue un juego de poder que incluyó golpes de Estado, fronteras caprichosas y una constante amenaza de conflicto nuclear. Las decisiones tomadas durante este periodo continúan resonando en la actualidad, lo que hace que la lectura de este libro sea no solo interesante, sino también relevante. Eslava Galán logra conectar los puntos entre el pasado y el presente, ofreciendo una perspectiva que invita a la reflexión.

En un momento en que el mundo parece estar nuevamente dividido, la obra de Juan Eslava Galán se convierte en una herramienta valiosa para entender las raíces de los conflictos actuales. Su enfoque fresco y su habilidad para contar historias hacen de "La Guerra Fría contada para escépticos" una lectura imprescindible para quienes buscan comprender mejor el mundo en que vivimos.

Ficha del libro:

GéneroHistórica y aventuras
EditorialPLANETA
Año de edición2026
ISBN9788408326380
IdiomaEspañol

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