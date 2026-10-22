Lana Nusseibeh, diplomática de Emiratos, se postula para liderar la ONU

Buenos Aires, 22 octubre (NA/Xinhua) — La diplomática de Emiratos Árabes Unidos (EAU) Lana Nusseibeh se sumó a la carrera para convertirse en la próxima secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Su nombre apareció en la página web oficial de la ONU para seleccionar al próximo secretario general y, según esa información, Nusseibeh fue nominada por su país, Emiratos Árabes Unidos, verificó la Agencia Noticias Argentinas.

Nusseibeh ejerce actualmente el cargo de ministra de Estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de EAU y a propósito, la Agencia de Noticias de los Emiratos, oficial de EAU, informó que Nusseibeh solicitó una excedencia para centrarse en su candidatura.

La diplomática fue representante permanente de Emiratos Árabes Unidos ante la ONU entre 2013 y 2024, período que incluye el mandato de su país como miembro electo del Consejo de Seguridad, en 2022-2023.

Durante ese mandato de dos años en el Consejo de Seguridad, Nusseibeh ejerció dos veces la presidencia rotatoria del órgano, precisa el informe de Xinhua.

Nacida en 1978, Nusseibeh es la candidata más joven para el puesto más alto en la ONU; actualmente, hay siete candidatos, entre ellos el argentino Rafael Grossi.

En las seis votaciones informales celebradas hasta ahora dentro del Consejo de Seguridad, ningún aspirante ha superado el umbral necesario para recibir la recomendación del organismo. Según la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad recomienda un candidato a la Asamblea General para su nombramiento como secretario general de la ONU.

Los siete candidatos actuales son: Ivonne A-Baki, exministra y diplomática ecuatoriana; María Fernanda Espinosa, expresidenta de la Asamblea General de la ONU y exministra de Relaciones Exteriores y de Defensa de Ecuador; Rafael Grossi, argentino, actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica.

Completan Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica y ahora secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo; Olara Otunnu, ugandés, exsecretario general adjunto de la ONU; Carolyn Rodrigues-Birkett, representante permanente de Guyana ante la ONU, y Macky Sall, expresidente de Senegal.

El mandato del próximo secretario general de la ONU comenzará el 1 de enero de 2027.