Zelenski denuncia uso de ojivas de racimo por parte de Rusia en ataques que dejaron 4 muertos

FOTO: Un tipo de bomba de racimo rusa utilizada en la guerra civil de Siria.

Buenos Aires, 22 de octubre (NA) -- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó el jueves a Rusia de haber utilizado municiones de racimo en recientes ataques que se llevaron a cabo durante la noche. Estos ataques resultaron en la muerte de al menos cuatro personas y dejaron 34 heridos, entre los que se incluyen cinco niños, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania.

Los ataques ocurrieron pocas horas después de que Rusia liberara al estadounidense Stephen Hubbard. Además, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin, quien describió la situación como "humanitaria".

"Anoche, los rusos utilizaron, entre otras armas, contra Kiev tres misiles balísticos con ojivas de racimo", expresó Zelenski el jueves. "La característica distintiva de estos misiles es que detonan en el aire al aproximarse al objetivo, impactando todo lo que se encuentre dentro de un diámetro de 400 metros", reportó la cadena CBS News.

Más de 100 países han prohibido el uso de estas bombas bajo la Convención sobre Municiones en Racimo, un tratado internacional adoptado en 2008. Estas municiones dispersan pequeñas "bombas" sobre un área amplia, lo que puede afectar indiscriminadamente a zonas civiles.

Rusia, al igual que Estados Unidos, no firmó el tratado

Por otro lado, el Ministerio de Defensa ruso indicó que sus defensas aéreas derribaron 808 drones ucranianos durante la noche, y que dos personas resultaron heridas, según la agencia Associated Press, citada por DW. Se reportó que más de 600 drones fueron lanzados hacia Moscú entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, de acuerdo al alcalde Sergei Sobyanin.

Estos eventos se produjeron tras que las agencias de noticias rusas citaran al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien mencionó que Moscú evaluaría las propuestas sobre la guerra de Ucrania presentadas en San Petersburgo por Witkoff, aunque advirtió que las conversaciones llevarían tiempo.

"Casi inmediatamente después de otra ronda de conversaciones, Rusia lanzó un ataque directo", afirmó Zelenski. "Esto indica que no ha habido un cambio real en su actitud respecto a lo que está ocurriendo".

Según el presidente ucraniano, doce regiones fueron atacadas por Rusia durante la noche. Un ataque específico ocurrió en Pechersk, el centro histórico de Kiev, causando daños en edificios monásticos, viviendas, tiendas, cafés y otras infraestructuras civiles.

Desde el 11 de octubre, se han contabilizado 170 ataques contra instalaciones de infraestructura energética en toda Ucrania, según las declaraciones de Zelenski.

El presidente ucraniano también afirmó que si el presidente estadounidense, Donald Trump, "no puede controlar a Putin", debería proveer los misiles interceptores que Ucrania ha solicitado para poder defenderse.

El secretario de Estado, Marco Rubio, comentó posteriormente que Trump se ha sentido "frustrado" por lo que él considera falsas acusaciones de que "está actuando para perjudicar deliberadamente a Ucrania". Afirmó que no se ha negado nada a Ucrania de manera deliberada, pero añadió: "Es simplemente un equilibrio entre nuestras obligaciones con otros socios y, francamente, nuestras propias necesidades en cuanto a nuestras instalaciones".