Más de 20 allanamientos en Santa Fe: seis detenidos y secuestro de armas en dos barrios

La Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante más de 20 allanamientos en la ciudad de Santa Fe, con especial despliegue en los barrios Yapayú y Santa Marta, que culminaron con seis personas detenidas: cinco hombres y una mujer. Los operativos se enmarcan en distintas investigaciones judiciales vinculadas con hechos de violencia, ataques con armas de fuego, amenazas y delitos contra la propiedad.

El director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, brindó detalles sobre los procedimientos y explicó que las medidas se realizaron en el marco de diferentes causas. Entre los delitos investigados mencionó tentativas de homicidio, abuso de armas, lesiones con armas de fuego, amenazas, chantaje y robo calificado.

“Hemos realizado más de 20 allanamientos en la ciudad de Santa Fe, ligados fundamentalmente a hechos de violencia altamente lesiva”, señaló el funcionario al referirse a los operativos desplegados en distintos sectores de la capital provincial.

Según precisó Galfrascoli, el mayor despliegue tuvo lugar en la zona norte de la ciudad, particularmente en Yapayú y Santa Marta, donde se concretaron las seis detenciones. Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron dos armas de fuego, una calibre 9 milímetros y otra calibre .22, además de municiones, teléfonos celulares y motocicletas.

Los elementos incautados serán incorporados a las investigaciones para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y determinar la posible participación de los sospechosos en los distintos episodios denunciados.

En ese sentido, Galfrascoli remarcó la importancia del material recolectado para las próximas instancias judiciales. La evidencia reunida será analizada de cara a las audiencias imputativas, en las que se definirán formalmente los cargos que se atribuirán a las personas detenidas.

El funcionario también señaló que, a partir de los resultados de los procedimientos, se buscará avanzar con las medidas procesales correspondientes, entre ellas eventuales pedidos de prisión preventiva, que deberán ser evaluados por la Justicia.

Las investigaciones continúan bajo la intervención de los fiscales correspondientes, mientras se analiza el material secuestrado para establecer responsabilidades individuales y determinar si existen vinculaciones entre los distintos hechos que motivaron los allanamientos.

Informe de Emiliano Guardia.