Messi, relajado y cercano con chicos asturianos en Oviedo: “Una auténtica maravilla”

Lionel Messi vivió este jueves un encuentro especial en Oviedo, previo a la entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El periodista español Chisco García, quien condujo el acto en el Palacio de los Deportes, relató a Cadena 3 los detalles de una jornada que definió como “una auténtica maravilla”.

Cerca de 16 escolares asturianos de distintas edades, que habían trabajado durante dos meses en el programa “Toma la palabra” de la Fundación Princesa de Asturias, propusieron nuevas reglas para el fútbol y compartieron actividades con el astro argentino.

Entre las ideas más originales aparecieron un “VAR infantil” basado en “vemos, acordamos y reanudamos” (sin intervención de adultos) y la prohibición de salir a la cancha si no se tiene ganas de jugar. García, que presentó el evento y conversó una hora con Messi, destacó el estado de ánimo del crack: “Se vio a un Leo completamente relajado, encantado con el recibimiento que le ha brindado Asturias, Oviedo y España una vez más”.

El periodista subrayó que el 10 valoró especialmente los partidos sin presión que disputa con sus hijos en casa o los amistosos familiares durante las vacaciones. Sobre la posibilidad de dejar ganar a los chicos, García ironizó: “A este tipo de deportistas les cuesta mucho que alguien les gane a nada”.

En la segunda parte del acto intervino Santi Cazorla, originario de Oviedo y recién retirado. El exjugador del Villarreal y de la selección española compartió anécdotas de sus enfrentamientos con Messi. Recordó un partido en el que el Villarreal ganaba 4-2 y peleaba la permanencia: Messi, que ingresó desde el banquillo, ejecutó una falta al borde del área. Cazorla se acercó y le pidió “por favor, no la metas”. El resultado fue el esperado: Messi la metió en el ángulo y el Barcelona empató.

García también se refirió al magnetismo de Messi: muchos niños españoles, pese a ser campeones del mundo con la Roja, prefieren la camiseta celeste y blanca. “El espacio de Diego parecía y es imposible de ocupar, pero surgió Leo. La gran suerte de Argentina es que el día menos pensado aparecerá otro”, afirmó, aunque advirtió que alcanzar el nivel del 10 “es muy complicado para cualquiera”.

El periodista relató una escena que ilustra la dimensión del personaje: un chico con camiseta argentina le pidió que se la firmara. “¿Para qué quieres que te firme yo?”, preguntó García. “Es que hablaste con Leo”, respondió el pequeño. Fue la primera vez que el presentador estampó su firma en una albiceleste.

Respecto a posibles planes de despedida o de un partido especial en Barcelona, García aclaró que en el marco de los Premios Princesa de Asturias está “poco menos que prohibido” hablar de actualidad o del futuro inmediato. El foco se pone en la carrera y en el legado de los galardonados.

La agenda de Messi en Oviedo incluyó la llegada en su avión privado junto a su círculo de máxima confianza (su esposa Antonela Roccuzzo lo acompañó), el encuentro con los niños, una cena con los reyes Felipe VI y Letizia, y la noche en el hotel de la Reconquista.

Entrevista de Viva la Radio.