La emoción del niño que consiguió la firma de Messi en su visita a España: “Es todo para mi"
Lionel Messi deslumbró en Oviedo, España, donde recibió el Premio Princesa de Asturias 2026, mientras un niño argentino mostró su alegría al obtener su firma, expresando que "es todo para mí".
FOTO: Un nene argentino consiguió la firma de Messi.
Lionel Messi regresó a España, específicamente a la ciudad de Oviedo, para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, reconocimiento que celebra su destacada trayectoria y su labor solidaria. El astro fue recibido por una multitud de seguidores, a quienes dedicó tiempo para firmar camisetas de la selección argentina y del FC Barcelona.
Entre los presentes, un niño argentino que reside en España desde hace tres años se volvió viral tras expresar su emoción por el encuentro con Messi. Con lágrimas en los ojos, dijo: "Para mí es todo esto, acá estoy con la firma, es impensable lo que hizo".
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Fútbol. Messi, relajado y cercano con chicos asturianos en Oviedo: “Una auténtica maravilla”
Chisco García fue el periodista que condujo el encuentro de Lionel Messi con niños y adolescentes en Oviedo, antes de recibir el premio Princesa de Asturias.
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Messi fue invitado a Oviedo para recibir el premio otorgado por el jurado del Premio Princesa de Asturias, que destacó su "excepcional trayectoria deportiva y su notable labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".
La presencia de Messi generó una gran movilización y emoción entre sus seguidores, incluyendo al niño que expresó su felicidad por haber obtenido la firma. "Fue un honor que Messi me firmase; siempre quise verlo en persona", comentó, agregando: "Significa todo para mí y doy gracias".
En una entrevista con la Agencia EFE, el jugador rosarino compartió cómo su padre le insistió para que asistiera al evento, a pesar de su apretada agenda. "Era difícil venir por los partidos que tenía, pero insistía en que viniera a pasar unos días acá, por lo que significa este reconocimiento que va más allá de lo que uno hace dentro de la cancha; él estaba muy feliz y seguro lo está disfrutando donde esté".
Finalmente, Messi reflexionó sobre cómo le gustaría ser recordado por la gente: "Que la gente recuerde que fui un deportista que siempre luchó por los objetivos, por mis sueños, no siempre se me dio, pero nunca dejé de intentarlo".
Lectura rápida
¿Quién recibió el Premio Princesa de Asturias?
Lionel Messi fue el galardonado en la ceremonia en Oviedo.
¿Qué dijo el niño argentino sobre Messi?
El niño expresó: "Para mí es todo esto, acá estoy con la firma, es impensable lo que hizo".
¿Cuál fue el motivo del reconocimiento a Messi?
Por su trayectoria y labor solidaria en favor de la educación y salud de niños desfavorecidos.
¿Cómo se sintió el niño tras conocer a Messi?
Se mostró muy emocionado y agradecido por la firma que obtuvo.
¿Qué reflexión compartió Messi sobre su padre?
Comentó que su padre insistía en que asistiera al evento por su importancia.
[Fuente: Noticias Argentinas]