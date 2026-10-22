En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Argentina

En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

La emoción del niño que consiguió la firma de Messi en su visita a España: “Es todo para mi"

Lionel Messi deslumbró en Oviedo, España, donde recibió el Premio Princesa de Asturias 2026, mientras un niño argentino mostró su alegría al obtener su firma, expresando que "es todo para mí".

22/10/2026 | 15:03Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Un nene argentino consiguió la firma de Messi.

FOTO: Un nene argentino consiguió la firma de Messi.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Lionel Messi regresó a España, específicamente a la ciudad de Oviedo, para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, reconocimiento que celebra su destacada trayectoria y su labor solidaria. El astro fue recibido por una multitud de seguidores, a quienes dedicó tiempo para firmar camisetas de la selección argentina y del FC Barcelona.

Entre los presentes, un niño argentino que reside en España desde hace tres años se volvió viral tras expresar su emoción por el encuentro con Messi. Con lágrimas en los ojos, dijo: "Para mí es todo esto, acá estoy con la firma, es impensable lo que hizo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Messi fue invitado a Oviedo para recibir el premio otorgado por el jurado del Premio Princesa de Asturias, que destacó su "excepcional trayectoria deportiva y su notable labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".

La presencia de Messi generó una gran movilización y emoción entre sus seguidores, incluyendo al niño que expresó su felicidad por haber obtenido la firma. "Fue un honor que Messi me firmase; siempre quise verlo en persona", comentó, agregando: "Significa todo para mí y doy gracias".

En una entrevista con la Agencia EFE, el jugador rosarino compartió cómo su padre le insistió para que asistiera al evento, a pesar de su apretada agenda. "Era difícil venir por los partidos que tenía, pero insistía en que viniera a pasar unos días acá, por lo que significa este reconocimiento que va más allá de lo que uno hace dentro de la cancha; él estaba muy feliz y seguro lo está disfrutando donde esté".

Finalmente, Messi reflexionó sobre cómo le gustaría ser recordado por la gente: "Que la gente recuerde que fui un deportista que siempre luchó por los objetivos, por mis sueños, no siempre se me dio, pero nunca dejé de intentarlo".

Lectura rápida

¿Quién recibió el Premio Princesa de Asturias?
Lionel Messi fue el galardonado en la ceremonia en Oviedo.

¿Qué dijo el niño argentino sobre Messi?
El niño expresó: "Para mí es todo esto, acá estoy con la firma, es impensable lo que hizo".

¿Cuál fue el motivo del reconocimiento a Messi?
Por su trayectoria y labor solidaria en favor de la educación y salud de niños desfavorecidos.

¿Cómo se sintió el niño tras conocer a Messi?
Se mostró muy emocionado y agradecido por la firma que obtuvo.

¿Qué reflexión compartió Messi sobre su padre?
Comentó que su padre insistía en que asistiera al evento por su importancia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf