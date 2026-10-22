Motín en una alcaidía de Buenos Aires: liberaron al policía que los presos tomaron de rehén

Un violento motín alteró este jueves la actividad en la Alcaidía 1 de la Ciudad de Buenos Aires, donde un grupo de detenidos tomó de rehén a un policía. Después de varias horas de tensión, el efectivo fue liberado pasadas las 17.20, mientras personal de la fuerza porteña trabajaba para recuperar el control de la dependencia.

El episodio ocurrió en el edificio ubicado en Lavalle al 400, en pleno microcentro. Según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad a Infobae, no hubo riesgo de fuga y, hasta el momento de la publicación, no se habían reportado heridos.

Durante el operativo intervinieron grupos especiales, un negociador y psicólogos, además de personal del SAME y Bomberos.

Los videos que mostraron la toma de rehén

La situación se conoció a través de videos filmados por los propios detenidos dentro de la celda y difundidos durante el motín. En las imágenes se veía al policía sentado sobre una cama, rodeado por varios internos.

“Miren al ‘cobani’, lo tenemos allá”, expresó uno de los presos en una de las grabaciones. En otro momento, los detenidos reclamaron que se hiciera presente un fiscal.

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??Motín en una comisaría de CABA??Presos de la alcaldía 1 tomaron de rehén a un policía de la ciudad. https://t.co/l6cJT3dau5 — Nico Helber (@NNhelber) October 22, 2026

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Las imágenes también mostraron a un hombre esposado junto al efectivo y a otro detenido tendido en el suelo, aparentemente lesionado. No se informó cuál había sido el motivo por el que ese preso estaba reducido ni se confirmó que hubiera sufrido heridas.

Con el avance del conflicto, también se difundieron imágenes de internos que rompían puertas y rejas dentro de la dependencia.

El reclamo de los detenidos: mejores condiciones y traslado

Durante la tarde, uno de los presos se comunicó telefónicamente con el canal LN+ y explicó cuáles eran los reclamos del grupo. Según su testimonio, había 31 personas involucradas en la situación y buscaban que las autoridades les ofrecieran una alternativa para ser trasladados a otra alcaidía.

“No tenemos comida, no tenemos nada”, afirmó. También denunció problemas con las instalaciones sanitarias y la calidad de los alimentos, y aseguró que no contaban con duchas ni baños en condiciones.

“Estamos esperando a alguna persona con una propuesta para ver si nos pueden llevar a otra alcaidía con mejores condiciones para los compañeros”, sostuvo el detenido, quien dijo estar preso por un robo agravado.

El hombre aseguró que el policía retenido se encontraba bien, que tomaba agua y fumaba un cigarrillo. Esa descripción correspondió a su testimonio durante el conflicto y no reemplazó la información oficial sobre el estado del efectivo.

La pareja de otro de los detenidos también habló con los medios. Según contó, su marido le había anticipado que podía producirse un motín y le había pedido que avisara a su madre y a su abogado.

Un operativo con grupos especiales y negociadores

Ante la gravedad de la situación, la Policía de la Ciudad desplegó efectivos para restablecer el orden dentro de la alcaidía. Al lugar ingresó personal de la División de Operaciones Especiales (DOEM), junto con un negociador y psicólogos. También se sumaron integrantes del Departamento de Operaciones Urbanas de Contención (DOUC).

En las inmediaciones llegaron ambulancias del SAME y dotaciones de Bomberos, mientras distintos efectivos entraban y salían del edificio.

Cerca de las 16, un periodista de A24 fue llevado al interior de la dependencia. Según se informó, las autoridades le solicitaron que transmitiera a los canales de televisión el pedido de retirar los drones que sobrevolaban el edificio.

Finalmente, pasadas las 17.20, el policía que permanecía retenido fue liberado. Mientras tanto, continuaban las tareas para recuperar el control de la alcaidía tras varias horas de tensión.