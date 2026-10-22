FOTO: Alerta por tormentas en Córdoba: dónde cayó granizo y qué se espera para este jueves.

Las tormentas avanzaron este jueves sobre distintos sectores de Córdoba y dejaron lluvias intensas y caída de granizo en varias localidades. Mientras continúa vigente el alerta meteorológico, se reportaron episodios en el valle de Calamuchita, el noreste provincial y otras zonas del interior.

Entre los lugares afectados se encuentran Embalse, Villa del Dique y Villa Amancay. En la región de Morteros, vecinos registraron piedras de granizo del tamaño de una pelota de golf durante una tormenta que se produjo al mediodía, acompañada por precipitaciones intensas.

La inestabilidad también se hizo sentir en Río Tercero, donde el granizo cayó en tres oportunidades en pocas horas. Según los testimonios recogidos, el episodio más fuerte ocurrió pasado el mediodía, cuando se registraron piedras de mayor tamaño y con formas irregulares.

“Este fenómeno nos sorprende día a día, algo muy atípico en nuestra ciudad”, comentó a Cadena 3 Miguel Canuto Secretario de Seguridad de la Municipalidad.Se registraron granizadas a las 6 de la mañana, 10 de la mañana y nuevamente a las 3 de la tarde, con características inusuales en su formación.

Las autoridades trabajan en coordinación con distintas organizaciones para establecer centros de evacuación si fuese necesario. “El mensaje a la gente es no subestimar las alertas, están viniendo muy fuerte”, recalcó el funcionario.

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Morteros, entre las localidades afectadas por el granizo

Durante el mediodía, una tormenta avanzó hacia el noreste de Córdoba y dejó granizo en la zona de Morteros. Las imágenes compartidas por vecinos mostraron piedras de un tamaño similar al de una pelota de golf.

Foto: gentileza @gustavopfening.

La caída de granizo se produjo mientras el Servicio Meteorológico Nacional mantenía las advertencias por tormentas fuertes para Córdoba y otras provincias de la región.

Granizo en Calamuchita y tres episodios en Río Tercero

En el valle de Calamuchita también se reportaron episodios de granizo. Embalse, Villa del Dique y Villa Amancay estuvieron entre las localidades alcanzadas por las tormentas de este jueves.

Foto: Gentileza @cbaintinforma.

Otro de los focos de atención fue Río Tercero, donde los vecinos informaron que granizó tres veces en pocas horas. La primera tormenta llegó durante la madrugada, con piedras pequeñas. Más tarde se produjo otro episodio de lluvia y granizo, también de tamaño reducido.

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22 OCT | ??? Estos son los valores de precipitación de las últimas 24 horas, hasta las 9h Ranking de precipitaciones (mm) ?? Resistencia 92 Posadas 75 Corrientes 65 Ituzaingó 62 Bernardo de Irigoyen 38 Iguazú 37 Maquinchao 27 ???? https://t.co/KYOPw0lXnK — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 22, 2026

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La tercera caída, pasado el mediodía, fue la más intensa. En distintos sectores se observaron piedras más grandes, descritas por vecinos como similares a “rosetas”.

Qué advierte el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía alertas por tormentas para Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, entre otras provincias. Además, se emitieron avisos a corto plazo por fenómenos que pueden incluir lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y caída de granizo.

En las áreas bajo alerta naranja se preveían precipitaciones acumuladas de entre 60 y 100 milímetros, además de la posibilidad de granizo. Para los sectores bajo alerta amarilla, los valores estimados se ubicaban entre 40 y 70 milímetros en zonas del centro del país y el noreste argentino, con actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

La inestabilidad continuará durante este jueves, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de nuevas tormentas fuertes.